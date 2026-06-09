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Прогулки могут влиять на продолжительность жизни: ученые раскрыли важный нюанс
Ученые установили, что длительные прогулки могут влиять на продолжительность жизни.
Долгие прогулки могут принести больше пользы, чем казалось раньше. Да, они являются одним из секретов долголетия.
Об этом пишет CNN .
Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало: люди, которые ходят непрерывно более 10 минут, имеют значительно более низкий риск сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти, чем те, кто двигается короткими отрезками.
Ученые отмечают: важно не только количество шагов, но и то, как именно вы их «накапливаете». Даже если не удается достичь условных 10 тысяч шагов в день, несколько более длинных прогулок могут быть полезнее многих коротких.
Это особенно актуально для людей с малоподвижным образом жизни, ведь почти треть взрослых в мире не следует рекомендациям по физической активности.
«Почти 31% взрослого населения мира физически неактивны и не соответствуют глобальной рекомендации по меньшей мере 150 минут физических упражнений в неделю», — говорится в материале.
А недостаток движения связан с повышенным риском сердечных болезней, бессонницы и преждевременной смерти.
«Ходьба может быть полезна каждому — на самом деле нет ни одной группы, для которой ходьба вредна. Но эти конкретные выводы наиболее актуальны для людей, ведущих малоподвижный образ жизни или делающих менее 8000 шагов в день», — сказал дель Посо Крус, доцент и старший научный сотрудник факультета медицины, здравоохранения и спорта Европейского Мадридского университета в Испании.
Специалисты объясняют: длительная ходьба укрепляет сердце, улучшает кровообращение, помогает контролировать давление и уровень сахара в крови. В то же время, важно постепенно увеличивать нагрузку, ведь выносливость, как и мышцы, нужно тренировать.
Вместо того чтобы зацикливаться на подсчете шагов, эксперты советуют делать акцент на регулярных и более длительных прогулках — например, по 20–30 минут каждый день. Именно такая привычка может оказаться простым и эффективным способом поддержать здоровье сердца.
Ранее фанат тренажерного зала изменил взгляд на физическую активность после визита в «голубую зону», где люди часто доживают до 100 лет. Да, он понял, что для долголетия эффективнее не интенсивные тренировки, а регулярная умеренная активность, в частности ежедневные прогулки. Жители таких регионов ведут активный образ жизни без спортзалов – многие ходят, занимаются бытовыми делами и не перегружают организм. Исследователя поразило, что именно младшие люди чаще получают травмы из-за чрезмерных тренировок, тогда как пожилые остаются здоровыми. Он пришел к выводу, что баланс, регулярность и умеренность в нагрузках важнее фанатических занятий спортом.