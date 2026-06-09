Прогулки могут влиять на продолжительность жизни: ученые раскрыли важный нюанс

Прогулка / © pixabay.com

Реклама

Долгие прогулки могут принести больше пользы, чем казалось раньше. Да, они являются одним из секретов долголетия.

Об этом пишет CNN .

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало: люди, которые ходят непрерывно более 10 минут, имеют значительно более низкий риск сердечно-сосудистых болезней и преждевременной смерти, чем те, кто двигается короткими отрезками.

Реклама

Ученые отмечают: важно не только количество шагов, но и то, как именно вы их «накапливаете». Даже если не удается достичь условных 10 тысяч шагов в день, несколько более длинных прогулок могут быть полезнее многих коротких.

Это особенно актуально для людей с малоподвижным образом жизни, ведь почти треть взрослых в мире не следует рекомендациям по физической активности.

«Почти 31% взрослого населения мира физически неактивны и не соответствуют глобальной рекомендации по меньшей мере 150 минут физических упражнений в неделю», — говорится в материале.

А недостаток движения связан с повышенным риском сердечных болезней, бессонницы и преждевременной смерти.

Реклама

«Ходьба может быть полезна каждому — на самом деле нет ни одной группы, для которой ходьба вредна. Но эти конкретные выводы наиболее актуальны для людей, ведущих малоподвижный образ жизни или делающих менее 8000 шагов в день», — сказал дель Посо Крус, доцент и старший научный сотрудник факультета медицины, здравоохранения и спорта Европейского Мадридского университета в Испании.

Специалисты объясняют: длительная ходьба укрепляет сердце, улучшает кровообращение, помогает контролировать давление и уровень сахара в крови. В то же время, важно постепенно увеличивать нагрузку, ведь выносливость, как и мышцы, нужно тренировать.

Вместо того чтобы зацикливаться на подсчете шагов, эксперты советуют делать акцент на регулярных и более длительных прогулках — например, по 20–30 минут каждый день. Именно такая привычка может оказаться простым и эффективным способом поддержать здоровье сердца.

Ранее фанат тренажерного зала изменил взгляд на физическую активность после визита в «голубую зону», где люди часто доживают до 100 лет. Да, он понял, что для долголетия эффективнее не интенсивные тренировки, а регулярная умеренная активность, в частности ежедневные прогулки. Жители таких регионов ведут активный образ жизни без спортзалов – многие ходят, занимаются бытовыми делами и не перегружают организм. Исследователя поразило, что именно младшие люди чаще получают травмы из-за чрезмерных тренировок, тогда как пожилые остаются здоровыми. Он пришел к выводу, что баланс, регулярность и умеренность в нагрузках важнее фанатических занятий спортом.

Реклама

Новости партнеров