Прорыв в лечении ВИЧ: новый препарат успешно прошел испытание на людях

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Ученые обнародовали результаты первого клинического испытания нового антиретровирусного препарата на людях с ВИЧ-1. Инновационное средство эффективно подавляет размножение вируса, демонстрируя высокий профиль безопасности и открывая новые перспективы для пациентов.

Об этом пишет Science Alert.

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В ходе доклинических испытаний VH-499 продемонстрировал высокие результаты. Препарат действует, нарушая процесс формирования капсида — белковой оболочки вируса, что критически важно для его размножения. В доклинических исследованиях способность препарата подавлять репликацию ВИЧ-1 была оценена как «мощная».

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Новые данные рандомизированного слепого двойного плацебо-контролируемого клинического исследования фазы 2a подтверждают, что препарат имеет перспективы для дальнейшей разработки.

Первые клинические испытания VH-499 проводились с участием здоровых взрослых без ВИЧ-1. Их результаты команда представила еще в 2024 году. Тогдашнее исследование фазы 1 показало, что препарат хорошо переносится здоровыми добровольцами без ВИЧ-1. В то же время, именно следующий этап клинических испытаний позволил оценить его потенциальную эффективность в лечении инфекции.

Результаты клинического исследования препарата против ВИЧ

В клиническом исследовании фазы 2a приняли участие 23 взрослых пациента с ВИЧ-1, которые до этого не проходили антиретровирусную терапию.

В первый день испытания 20 участников получили пероральный препарат VH-499 в дозах 25, 100 или 250 мг, тогда как еще трем назначили плацебо. Повторный прием тех же доз состоялся на шестой день исследования. С 11 дня все участники перешли на стандартный курс антиретровирусной терапии.

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Перед началом лечения вирусная нагрузка у всех добровольцев превышала 3000 копий ВИЧ на миллилитр плазмы крови, что соответствует высокому уровню. К 11-му дню у всех пациентов, принимавших VH-499, зафиксировали снижение вирусной нагрузки.

Эффективность препарата зависит от дозы: наилучшие результаты наблюдались среди участников, получавших наибольшее количество действующего вещества. В группе, получавшей плацебо, существенных изменений вирусной нагрузки не произошло.

«Мы показали, что VH-499 обладает очень мощной противовирусной активностью, хорошо переносится и демонстрирует благоприятный профиль безопасности у взрослых пациентов с ВИЧ-1, ранее не получавших антиретровирусной терапии», — отметили авторы исследования.

Новый препарат против ВИЧ практически не влияет на важный фермент

Исследователи также установили, что новый препарат практически не влияет на фермент CYP3A4. Это считается важным преимуществом, ведь именно взаимодействие с CYP3A4 часто становится причиной нежелательных эффектов при одновременном применении различных лекарств для лечения ВИЧ.

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Одним из самых известных современных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ является «Ленакапавир», который выпускается под торговым названием Yeztugo. Его обычно вводят инъекционно один раз в пол года, а защитный эффект сохраняется в течение всего этого времени. Поэтому по продолжительности действия препарат пока превосходит VH-499 и другие ингибиторы капсида.

На этом фоне может возникнуть вопрос, способен ли VH-499 стать конкурентом такого препарата. Впрочем, у «Ленакапавира» есть и слабое место — он взаимодействует с ферментом CYP3A4. Поэтому его применение может быть менее удобным для пациентов с несколькими сопутствующими заболеваниями, которые вынуждены одновременно принимать большое количество медикаментов.

В некоторых случаях сочетание «Ленакапавира» с другими препаратами может быть противопоказано или требуется изменение дозировки. Именно поэтому авторы нового исследования считают, что VH-499 может являться «преимуществом для людей с сопутствующими заболеваниями или сложными схемами одновременного приема большого количества лекарств».

Во время доклинических испытаний, при которых VH-499 сравнивали с различными лабораторными штаммами и причудливыми вирусами, было установлено, что препарат «эффективно подавлял как ранние, так и поздние стадии репликации ВИЧ-1 и демонстрировал профиль стойкости, подобный „Ленакапавиру“.

Препарат ждет еще одна фаза исследований

Впрочем, окончательные выводы об эффективности нового средства можно сделать только после завершения третьей фазы клинических исследований. На этом этапе препарат испытают на значительно большем количестве пациентов и непосредственно сравнят с уже существующими методами лечения.

Лишь после успешного прохождения третьей фазы клинических испытаний лекарственные средства могут получить разрешение на выход на рынок.

«Наши результаты подтверждают потенциал VH-499 для расширения спектра препаратов длительного действия, что открывает перспективы для достижения цели UNAIDS до 2030 года — прекратить передачу ВИЧ-1 как угрозу общественному здоровью», — подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые Института Вистара разработали экспериментальную вакцину против ВИЧ (WIN332), которая вызывает иммунный ответ у приматов уже после одной инъекции, в то время как традиционные подходы требуют до десятка доз. Повторное введение значительно повышает эффективность. Международные организации планируют начать клинические испытания на людях.

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