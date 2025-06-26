Прорыв в медицине: пациенты с диабетом 1 типа больше не нуждаются в инсулине

Сахарный диабет / © pixabay.com

В США 10 пациентов с диабетом 1 типа смогли полностью отказаться от инсулина благодаря новой терапии стволовыми клетками. Это стало возможным после введения экспериментального препарата под названием «Зимислецел», который разработала компания Vertex Pharmaceuticals.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В исследовании приняли участие 12 человек, которые имели тяжелую форму диабета 1 типа с осложнением — гипогликемической неосознанностью. Это состояние, когда человек не чувствует опасного падения уровня сахара в крови, что может привести к потере сознания, судорогам и даже смерти. Через год после лечения 10 участников вообще перестали нуждаться в инсулине, еще двум значительно уменьшили дозу.

Суть терапии заключается во введении в организм клеток, которые в лаборатории выращивают из стволовых клеток и превращают в бета-клетки поджелудочной железы. Именно эти клетки отвечают за выработку инсулина. Их имплантируют в печень пациента, где они начинают работать вместо тех, которые были уничтожены иммунной системой.

Уже через несколько месяцев после инфузии у пациентов значительно улучшился контроль уровня глюкозы в крови. Если до лечения они находились в пределах нормы лишь около 50% времени, то после — более 93%. В некоторых случаях уровень сахара стабилизировался настолько, что людям больше не нужны были ежедневные инъекции инсулина.

Однако, после процедуры пациентам нужно принимать иммуносупрессивные препараты — чтобы организм не отторг новые клетки. Исследователи надеются, что в будущем удастся разработать метод без иммуносупрессии или с ее минимальным использованием.

Первый пациент, который получил это лечение в 2021 году, рассказывал, что до терапии неоднократно терял сознание из-за низкого уровня сахара в крови. После инфузии он смог жить без инсулина. Хотя позже мужчина умер из-за другого заболевания — деменции, которая не была связана с лечением.

Другая участница исследования — 36-летняя британка Аманда Смит — заявила, что ее жизнь изменилась полностью. Через полгода после инфузии она не нуждалась во введении инсулина в течение года после терапии. «Это как совершенно новая жизнь», — сказала она в интервью The New York Times.

Еще одна пациентка — Марлайна Годель из США — после 25 лет инъекций инсулина смогла сказать: «Я вылечилась». Теперь она снова катается верхом, возвращается к учебе и просто живет без постоянного страха за уровень сахара в крови.

Новая терапия является результатом 25 лет научных исследований. Ее инициатором стал отец ребенка, которому диагностировали диабет 1 типа. Он пообещал найти способ вылечить эту болезнь — и таки начал инициативу, которая в конце концов привела к созданию терапии вместе с учеными.

Команда планирует подать заявку на одобрение препарата в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в течение следующих пяти лет.

