- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 434
- Время на прочтение
- 2 мин
Прорыв в онкологии: один анализ крови может выявить десятки видов рака на ранней стадии
Новое масштабное исследование показало, что инновационный тест крови "Галлери" может выявлять фрагменты раковой ДНК от более 50 видов опухолей, большинство из которых не имеют программ ранней диагностики.
Новый инновационный анализ крови , способный выявлять более 50 различных видов рака , может фундаментально изменить подход к онкологическому скринингу и значительно ускорить диагностику. Результаты испытаний показали, что тест смог идентифицировать широкий спектр опухолей, три четверти из которых не имеют действующей программы скрининга.
Об этом пишет BBC.
Тест Galleri: как это работает и насколько он точен
Анализ крови, известный как тест Галлери , изготовлен американской фармацевтической фирмой Grail . Он функционирует, обнаруживая фрагменты раковой ДНК, которые оторвались от опухоли и циркулируют в крови. В настоящее время этот тест активно испытывается Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании.
В рамках исследования в США и Канаде в течение года наблюдали 25 тысяч взрослых. Среди получивших положительный результат (каждый сотый) рак позже подтвердили в 62% случаев.
Вот самые впечатляющие результаты испытаний:
В более чем половине случаев рак был обнаружен на ранней стадии, когда его легче всего лечить и возможно победить совсем.
Тест способен выявить те виды опухолей, для которых не существует скрининговых программ (рак яичников, печени, желудка, мочевого пузыря и поджелудочной железы).
В сочетании с традиционными скринингами (молочной железы, кишечника, легких и шейки матки) тест Галлери увеличил количество выявленных случаев рака в семь раз.
Анализ крови правильно определил источник рака в девяти из десяти случаев.
Ведущий исследователь доктор Нима Набавизаде, доцент радиационной медицины в Университете здравоохранения и науки Орегона, отметил, что данные показывают, что тест может «фундаментально изменить» подход к скринингу рака.
Ключ к спасению: раннее обнаружение
Президент биофармацевтической компании Grail Харпал Кумар назвал результаты «очень убедительными» и объяснил главные цели теста.
"Подавляющее большинство людей, которые умирают от рака, умирают потому, что мы обнаруживаем болезнь слишком поздно ", - сказал Кумар в интервью BBC.
Многие виды рака обнаруживают, когда они «уж очень запущены», тогда как целью теста является переход к раннему выявлению, когда врачи имеют возможность провести эффективное лечение и победить болезнь.
Напомним, команда ученых впервые обнаружила новый тип диабета. у новорожденных, связан с мутацией в гене TMEM167A. Это генное изменение нарушает работу β-клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина, и приводит к их гибели.