Прорыв в онкологии: один анализ крови может выявить десятки видов рака на ранней стадии

Анализ крови может выявить ДНК раковых опухолей / © pixabay.com

Реклама

Новый инновационный анализ крови , способный выявлять более 50 различных видов рака , может фундаментально изменить подход к онкологическому скринингу и значительно ускорить диагностику. Результаты испытаний показали, что тест смог идентифицировать широкий спектр опухолей, три четверти из которых не имеют действующей программы скрининга.

Об этом пишет BBC.

Тест Galleri: как это работает и насколько он точен

Анализ крови, известный как тест Галлери , изготовлен американской фармацевтической фирмой Grail . Он функционирует, обнаруживая фрагменты раковой ДНК, которые оторвались от опухоли и циркулируют в крови. В настоящее время этот тест активно испытывается Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании.

Реклама

В рамках исследования в США и Канаде в течение года наблюдали 25 тысяч взрослых. Среди получивших положительный результат (каждый сотый) рак позже подтвердили в 62% случаев.

Вот самые впечатляющие результаты испытаний:

В более чем половине случаев рак был обнаружен на ранней стадии, когда его легче всего лечить и возможно победить совсем.

Тест способен выявить те виды опухолей, для которых не существует скрининговых программ (рак яичников, печени, желудка, мочевого пузыря и поджелудочной железы).

В сочетании с традиционными скринингами (молочной железы, кишечника, легких и шейки матки) тест Галлери увеличил количество выявленных случаев рака в семь раз.

Анализ крови правильно определил источник рака в девяти из десяти случаев.

Ведущий исследователь доктор Нима Набавизаде, доцент радиационной медицины в Университете здравоохранения и науки Орегона, отметил, что данные показывают, что тест может «фундаментально изменить» подход к скринингу рака.

Ключ к спасению: раннее обнаружение

Президент биофармацевтической компании Grail Харпал Кумар назвал результаты «очень убедительными» и объяснил главные цели теста.

Реклама

"Подавляющее большинство людей, которые умирают от рака, умирают потому, что мы обнаруживаем болезнь слишком поздно ", - сказал Кумар в интервью BBC.

Многие виды рака обнаруживают, когда они «уж очень запущены», тогда как целью теста является переход к раннему выявлению, когда врачи имеют возможность провести эффективное лечение и победить болезнь.

Напомним, команда ученых впервые обнаружила новый тип диабета. у новорожденных, связан с мутацией в гене TMEM167A. Это генное изменение нарушает работу β-клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина, и приводит к их гибели.