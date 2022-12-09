Прорыв в профилактике онкозаболеваний: анализ крови обнаруживает 14 типов рака на ранней стадии

Новый и недорогой для пациентов метод может выявить рак I стадии с чувствительностью до 62 процентов.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции разработали простой неинвазивный тест, который, как свидетельствуют результаты исследования, может точно выявить 14 разных типов рака I стадии.

Результаты своей работы ученые опубликовали в специализированном журнале PNAS.

Биомаркером для выявления рака в крови и образцах мочи 1260 добровольцев было отслеживание уровней гликозаминогликанов – типа сахаров, являющихся важной частью метаболизма.

Доля настоящих отрицательных результатов, которые правильно предсказал этот тест, была высокой – 95 процентов. Он также указал расположение опухолей с 89-процентной точностью. Авторы исследования утверждают, что их метод может выявить рак I стадии с чувствительностью до 62 процентов.

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Этот простой тест будет стоить менее 50 долларов США, что в пять-десять раз меньше, чем средний анализ крови при жидкой биопсии.

Правда, ученым осталось сделать еще несколько шагов, прежде чем этот тест станет стандартной медицинской практикой.

"Следующим шагом является подтверждение в выборке из более чем 10 000 участников, чтобы увидеть настройки, в которых было бы целесообразнее его использовать", — сказал исследователь Каролинского института (Швеция) и ведущий автор исследования Франческо Гатто в комментарии испанской газете El País.

Напомним, 36-летняя жительница Испании за свою недолгую жизнь уже 12 раз болела раком, причем это были совершенно разные виды опухолей.

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