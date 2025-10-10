Простая привычка, снижающая давление: какие продукты поддерживают здоровье сердца

чай / © Pixabay

Реклама

Ученые доказали, что привычные продукты, такие как чай, какао, яблоки, виноград и темный шоколад, содержат вещества, способные снижать кровяное давление. Речь идет о флаван-3-олах — растительных соединениях из группы флавоноидов, которые отвечают за цвет растений и выполняют в них защитную функцию.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Исследовательская группа проанализировала 145 рандомизированных контролируемых исследований с участием более 5200 человек. В этих работах изучали влияние продуктов и добавок, содержащих флаван-3-олы, на артериальное давление и состояние сосудов. Среди проверенных продуктов были чай, какао, яблоки, виноград и изолированные соединения, в частности эпикатехин.

Реклама

В среднем участники получали около 586 мг флаван-3-олов в день — примерно столько содержится в двух чашках зеленого или черного чая, порции темного шоколада или нескольких яблоках. Оказалось, что такое количество может снизить систолическое давление (верхнее число) на 2,8 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее число) — на 2 мм рт. ст.

Для людей с повышенным артериальным давлением результаты были еще более выраженными: показатели уменьшались до 6-7 мм рт. ст. систолического и до 4 мм рт. ст. диастолического. Ученые отмечают, что это сравнимо с эффектом некоторых лекарственных препаратов и может существенно снизить риск сердечно-сосудистых осложнений.

Кроме того, флаван-3-олы улучшали функцию внутренней оболочки сосудов — эндотелия. Участники, которые регулярно употребляли эти соединения, имели повышение показателя дилатации сосудов (FMD) в среднем на 1,7%. Это свидетельствует, что сосуды лучше расширяются и реагируют на изменения кровотока, даже если давление в норме.

Побочные эффекты наблюдались редко и в основном были легкими, в частности незначительные расстройства пищеварения. Это означает, что продукты, богатые флаван-3-олами, являются безопасными для большинства людей.

Реклама

Исследователи отмечают, что получение флаван-3-олов из природных источников эффективнее, чем из пищевых добавок. Вероятно, потому, что в натуральных продуктах они действуют в сочетании с другими полезными веществами, что улучшает усвоение.

Чтобы достичь пользы, достаточно ежедневно потреблять около 500-600 мг флаван-3-олов — это может быть две-три чашки чая, несколько яблок, порция темного шоколада или ложка какао-порошка. Такие небольшие изменения в рационе могут помочь снизить давление и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ученые подчеркивают, что флаван-3-олы не являются заменой лекарств, но в сочетании с другими здоровыми привычками — сбалансированным питанием и физической активностью — они способны положительно влиять на состояние сердца и сосудов.

Напомним, холодное время года — испытание для иммунитета. Однако есть пища, которая поможет сохранить здоровье, силу и хорошее самочувствие. Поэтому ее обязательно надо добавить в свой рацион.