Простая привычка защищает вас от рака: ученые исследовали потрясающий эффект обычной ходьбы.

Ученые назвали оптимальное количество шагов, которое снижает риск заболевания раком.

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Новое масштабное исследование данных фитнес-трекеров показало, что у людей, ежедневно проходящих 9 тысяч шагов, риск развития рака снижается на 16%. Этот вывод основан на масштабном анализе данных более 85 000 взрослых в Великобритании, за которыми наблюдали почти шесть лет.

Об этом пишет Earth.com со ссылкой на исследование, проведённое Оксфордским университетом и Национальным институтом здравоохранения США (NIH).

Исследование показало, что по сравнению с 5 тысячами шагов польза от ежедневных 9 тысяч значительно увеличивается: вероятность развития 13 распространенных видов рака снижается на 16%. Этот эффект начинал проявляться уже примерно после 7000 шагов, где риск был на 11% ниже, и выходил на плато после отметки в 9000 шагов. Интересно, что более быстрый темп ходьбы не давал дополнительной защиты, если учитывалось общее количество шагов, что является хорошей новостью для тех, кто не может или не хочет бегать.

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В отличие от предыдущих исследований, которые возлагались на самоотчеты и часто не учитывали спорадические движения, это исследование базировалось на объективных данных по акселерометрам. умеренное садоводство приносили такую же пользу, как более интенсивные нагрузки, если количество шагов было одинаковым.

Почему 9000 шагов и как их достичь

Цифра «10 000 шагов» стала популярной благодаря маркетинговому лозунгу 1960-х годов. Однако, как показало британское исследование, кривые риска выравнивались примерно на 9000 шагах, что соответствует выводам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC): снижение смертности уменьшается между 8000 и 10 000 ежедневных шагов для взрослых до 60 лет. Для пожилых людей плато наблюдается ближе к 8000 шагам. Главный вывод – любое увеличение активности имеет значение.

По данным исследований с использованием шагомеров, типичный американец делает всего около 4000 шагов в день, что считается сидячим образом жизни. Чтобы добиться 9000 шагов, нужно добавить примерно 40 минут спокойной ходьбы, распределенной в течение дня. Привычки, такие как парковка дальше от входа, ходьба во время телефонных разговоров или использование лестницы вместо лифта, могут значительно увеличить ежедневную активность. Даже короткая минутная ходьба на месте каждые полчаса может помочь восстановить утраченные шаги.

Биологический механизм и общие рекомендации

Регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на организм, регулируя уровень инсулина, уменьшая хроническое воспаление и контролируя уровень половых гормонов — все это факторы, связанные с ростом опухолей. По данным ВОЗ, недостаточно активные люди имеют до 30% более высокий риск преждевременной смерти от неинфекционных заболеваний, включая рак. Движение также улучшает восстановление ДНК и иммунное наблюдение, что затрудняет бесконтрольное размножение аномальных клеток.

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Девять тысяч шагов равны примерно 7,2 километрам или 90 минутам ходьбы в течение дня. Хотя это исследование проводилось преимущественно на взрослых среднего и старшего возраста европейского происхождения, его выводы совпадают с десятилетиями данных, подтверждающих связь между движением и снижением рисков рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ходьба является недорогим и доступным способом улучшения здоровья, который имеет минимум побочных эффектов. Даже если 9000 шагов кажется значительным количеством, добавление 500 шагов еженедельно позволит постепенно достичь этой цели.

Напомним, ученые назвали напиток на основе имбиря , помогающего бороться с раком и старением. Ежедневное употребление корня этого растения улучшает самочувствие и защищает организм от опасных заболеваний.