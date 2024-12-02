Просто посмотрите на руки: как определить высокий уровень "плохого" холестерина без анализа крови

Избыток холестерина в организме провоцирует риск инсульта и инфаркта, однако не всегда удается быстро выявить опасные симптомы.

Высокий уровень "плохого" холестерина обычно не проявляется через болевые ощущения. Однако он приводит к ухудшению кровотока и общей работы сердечно-сосудистой системы, что является прямой угрозой для здоровья и жизни человека.

Как определить уровень "плохого" холестерина без анализов: советы врачей

Медики назначают анализ крови – липидограмму, чтобы определить уровень холестерина. Ее обязательно нужно делать тем, кто относится к группе риска заболевания атеросклерозом. Но как самостоятельно определить повышенный уровень плохого холестерина?

Эксперты Британского фонда сердца (BHF) рекомендуют посмотреть на пальцы и тыльную сторону ладоней. На этих участках рук могут появляться ксантомы – отложения холестерина, которые имеют вид желтоватых маленьких опухолей, шишек или пятен. Однако они не болят и не причиняют никакого дискомфорта.

Врачи говорят, что ксантомы могут появляться на других частях тела. Холмики желтого, оранжевого или коричневого цвета можно заметить вокруг глаз, на бедрах, ягодицах и стопах. В последнем случае они могут болеть, если носить обувь, которая давит на ноги.

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