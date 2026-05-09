Простой домашний напиток помогает дольше не чувствовать голод и быстрее похудеть: в чем его секрет

Простой напиток из имбиря и лимона может способствовать похудению благодаря свойствам подавлять аппетит и поддерживать водный баланс организма. Эксперты также отмечают, что такая комбинация содержит полезные соединения и витамин С.

Об этом сообщило издание Healthline.

Специалисты советуют добавлять немного лимонного сока в имбирный чай или другие напитки на основе имбиря. По их словам, употребление лимонно-имбирного напитка два-три раза в день может помочь максимально использовать его увлажняющие свойства и эффект подавления голода.

Один из самых популярных вариантов — имбирный чай с лимоном. Также люди часто готовят домашний имбирный сок, добавляя в него мед, агаву или другие натуральные подсластители, чтобы смягчить вкус. Кроме этого, популярность набирают так называемые имбирные шоты.

Лимон считают продуктом, который может помогать контролировать аппетит. Его также используют как низкокалорийную альтернативу сладким напиткам. Некоторые исследования показывают, что лимон может влиять на регуляцию уровня сахара в крови, что тоже связывают с процессом похудения.

В то же время имбирь содержит гингеролы и шогаолы — соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами. Они не сжигают жир непосредственно, однако могут помогать дольше сохранять чувство сытости и поддерживать пищеварение.

В частности, небольшое исследование 2013 года показало связь между употреблением имбиря и снижением веса у мужчин с избыточной массой тела. Участники исследования сообщали об уменьшении чувства голода.

Впрочем, эксперты отмечают: имбирь подходит не всем. Людям с заболеваниями желчного пузыря стоит быть осторожными, поскольку он может усиливать отток желчи. Также перед регулярным употреблением имбиря рекомендуют проконсультироваться с врачом беременным, женщинам, которые кормят грудью, и тем, кто принимает препараты для разжижения крови.

