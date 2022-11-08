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Простой тест на риск возникновения рака груди предлагает пройти гинеколог

Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
1612
Время на прочтение
2 мин
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Простой тест на риск возникновения рака груди предлагает пройти гинеколог

Тест на риск возникновения рака груди

Своевременное распознавание симптомов рака молочной железы имеет первостепенное значение для его успешного лечения.

Ежегодно в Украине регистрируется более 16 тыс. новых случаев рака молочных желез, ежегодно от этого вида онкологии умирают более 7,8 тыс. женщин, из них более 20% — в репродуктивном возрасте. Выявление рака на ранних стадиях дает шанс на лечение и продление жизни.

Женщинам нужно обращаться к маммологу хотя бы один раз в год. Наиболее эффективным для выявления рака является обследование с помощью УЗИ и маммографии.

Следует обратиться к врачу, если заметили любой из следующих симптомов:

  • любое уплотнение молочной железы,
  • изменение размера, формы или внешнего вида груди, появление асимметрии,
  • изменения кожи над грудью, например, появление ямки,
  • изменение внешнего вида соска — углубление или западание внутрь,
  • выделение из любого из сосков, может быть с кровью,
  • шелушение, появление корки вокруг соска или на коже груди, покраснение, появление «апельсиновой» кожуры или трещина кожи над грудью,
  • шишка или припухлость в подмышках.

Для оценки степени риска рака молочной железы гинеколог Лилия Левенец предлагает пройти тест:

Тест, оценивающий степень риска рака молочной железы:

  1. Ваш возраст: до 35 лет – 0 баллов, старше 35 лет – 1 балл.
  2. Возраст начала первых менструаций: до 12 лет – 1 балл, после 12 лет – 0 баллов.
  3. Возраст первых родов: до 30 лет – 0 баллов, после 30 лет (не было родов) – 1 балл.
  4. Лактация: кормили грудью (более 6 месяцев) – 0 баллов, не кормили (кормили менее 6 месяцев) – 1 балл.
  5. Есть ли у вас вредные привычки – курение, кальян, алкоголь, фаст-фуд, острая и жирная пища: да – 1 балл, нет – 0 баллов.
  6. У ваших родственников были онкозаболевания: да – 1 балл, нет – 0 баллов.
  7. Вы работаете с вредными факторами: да – 1 балл, нет – 0 баллов.
  8. Вы любите загорать или посещать солярий: да – 1 балл, нет – 0 баллов.
  9. Вы регулярно (хотя бы раз в месяц) проводите самообследование молочных желез: да – 0 баллов, нет – 1 балл.
  10. Вы проходите ежегодные онкопрофосмотры (флюорография, осмотр гинеколога, УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы): да – 0 баллов, нет – 1 балл.

Подсчитайте баллы. Если у вас более 6 баллов, риск развития груди высокий. Если 4-6 баллов – средний, до 4 баллов – низкий. Любой из результатов не отменяет ежегодного осмотра у маммолога.

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Дата публикации
Просмотры
1612
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