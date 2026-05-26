Талия / © Credits

Реклама

Семейный врач и эксперт по инсулину Дэвид Анвин заявил, что простой тест с веревкой или нитью может помочь оценить метаболическое здоровье и обратить внимание на возможные проблемы, связанные с висцеральным жиром. По его словам, для проверки не нужны анализы или специальное оборудование.

Об этом сообщило издание Unilad.

Врач объяснил, что тест основывается на соотношении талии к росту — этот показатель используют для оценки уровня висцерального жира.

Реклама

Анвин отметил, что жир в области живота является более опасным для метаболического здоровья, чем отложения на руках или ногах. Речь идет именно о висцеральном жире, который накапливается вокруг внутренних органов.

Для прохождения теста нужно взять веревку или нить длиной с рост человека и сложить ее пополам. Далее половиной веревки следует обхватить самую широкую часть живота. Если края сходятся — показатель считают нормальным. Если нет, врач советует обратить внимание на состояние здоровья.

По словам Анвина, одним из общепризнанных ориентиров метаболического здоровья является правило, по которому объем талии должен быть меньше половины роста.

Также врач упомянул исследование профессора Роя Тейлора, согласно которому жировая дистрофия печени может развиваться примерно за десять лет до появления заметных симптомов. Он добавил, что жир со временем способен накапливаться и в поджелудочной железе, которая вырабатывает инсулин.

Реклама

Анвин объяснил, что это может влиять на способность организма контролировать уровень глюкозы в крови. По его словам, на стадии преддиабета низкоуглеводная диета способна повлиять на течение заболевания.

Напомним, ежедневное потребление 5000 калорий может привести к набору веса и проблемам со здоровьем. Фитнес-тренер объяснил, как организм постепенно меняется из-за переедания.

Новости партнеров