"Простуженная" девочка впала в кому из-за ошибки врачей: что с ней было на самом деле

12-летняя Джессика Уильямсон

12-летняя Джессика Уильямсон из Великобритании оказалась на грани жизни и смерти из-за гриппа типа А, который врачи сначала приняли за обычное недомогание. Болезнь стремительно осложнилась сепсисом и пневмонией, заставив ребенка провести недели в реанимации.

Об этом пишет Mirror.

Джессика впала в кому из-за тяжелого вируса после того, как первые проявления болезни не вызвали серьезных опасений. Мать ребенка, Эшли Мур, вместе с медиками сначала предполагала, что головная боль и рвота у девочки вызваны обычной «школьной инфекцией». Сейчас 34-летняя женщина делится пережитым, чтобы предостеречь других от недооценки гриппа и подчеркнуть важность вакцинации.

Впоследствии состояние девочки резко ухудшилось, и ее экстренно госпитализировали каретой скорой помощи. В больнице у Джессики подтвердили грипп типа A, который осложнился сепсисом и некротизирующей пневмонией. Болезнь приобрела настолько критический характер, что мать боялась потерять дочь.

После обнародования новых статистических данных, вечером накануне, Эшли поделилась пережитым.

«Это разбивало сердце — видеть ее в медикаментозной коме. Мне казалось, что я смотрю на чью-то чужую жизнь, и все это нереально. Были моменты, когда мы думали, что она никогда не выйдет из больницы и не увидит Рождества«, — рассказала мать девочки.

«Я говорила всем медсестрам, что была одной из тех лицемерных людей, которые считали, что это „просто“ грипп. Пока не увидишь реанимацию изнутри и не проведешь недели в этих четырех стенах, глядя на своего ребенка, ты не осознаешь, насколько это серьезно. Теперь я призываю людей делать прививки от гриппа. Также нужно доверять своей интуиции и обращаться за вторым мнением. Страшно даже представить, что было бы, если бы в тот вечер мы просто легли спать [вместо того, чтобы снова везти ее в больницу]», — поделилась Эшли.

Выздоровление Джессики заняло три недели, которые она провела в больнице королевы Елизаветы в Гейтсгеде. В этот период у девочки фиксировали состояние «делирия». В руководстве медучреждения отметили, что эта история еще раз демонстрирует, насколько опасным может быть грипп, особенно для детей.

По словам мамы Джессики, во время первого обращения в больницу королевы Елизаветы в Гейтсгеде, куда дочь доставили с начальными симптомами, в частности рвотой, ей назначили только одну дозу парацетамола.

К слову, мир охватила волна мутировавшего гриппа H3N2, который уже зафиксировали в более чем 30 странах. Вирус претерпел семь значительных мутаций, из-за чего у большинства людей отсутствует иммунитет, а ученые прогнозируют его глобальное распространение. Хотя симптомы остаются стандартными, из-за высокой заразности под угрозой оказалось значительно большее количество людей, особенно пожилые и лица с ослабленным здоровьем.