Простые привычки для здоровой спины: ортопед назвал восемь ежедневных правил

Боль в спинеявляется основной причиной инвалидности в мире, поражая более 600 миллионов взрослых. Поскольку почти каждый испытывал ее хотя бы раз в жизни, хирург-ортопед назвал восемь простых ежедневных привычек, которые он сам использует для улучшения здоровья своей спины.

Об этом пишет Daily Mail

Лондонский специалист по сложной хирургии позвоночника Дэвид Бакстер отметил, что профилактика — лучшая защита.

«Большинство заболеваний позвоночника, которые я лечу, можно предотвратить. Не стоит ждать, пока начнет болеть спина. Огромному количеству пациентов, которых я оперирую, не понадобилось бы хирургическое вмешательство, если бы они начали заботиться о здоровье своей спины раньше», — рассказал специалист.

Бакстер рассказал о ряде обязательных шагов, которые он выполняет утром, на работе и вечером, чтобы укрепить здоровье своей спины.

Больше двигайтесь

Годами большинство пациентов слушали советы о том, что постельный режим является лучшей профилактикой и хорошим средством от боли в спине, однако такой подход давно опровергли специалисты.

Как объяснил доктор Бакстер, это является одной из причин боли в спине.

«Одна из самых недооцененных проблем — это малоподвижный образ жизни. Когда вы малоактивны, у вас могут возникнуть такие состояния, как пролапс межпозвоночного диска и стеноз позвоночного канала», — подчеркнул ортопед.

Выпадение диска (или грыжа) возникает, когда мягкая, гелеобразная «подушка» между костями позвоночника выталкивается со своего места, вызывая сильную боль.

Между тем, стеноз позвоночника болит из-за того, что спинной мозг сужается, что приводит к сжатию нервов.

Высыпайтесь

Доктор Бакстер рассказал, что он начинает свой день в 5:00 утра после «хорошего ночного сна». Также он отметил, что ложится спать ежедневно до 21:30.

«Проработав нейрохирургом 16 лет и постоянно находясь на дежурствах, я начал ценить возможность просыпаться бодрым», — отметил Бакстер.

Хотя существует мало доказательств того, что очень ранний подъем предотвращает боль в спине, недавнее исследование показало, что плохой сон может увеличивать риск развития боли в спине.

Наковцы считают, что во время сна организм выполняет важные процессы восстановления, такие как регенерация мышц и рост тканей. Поскольку боль может мешать ночному сну, люди иногда пьют снотворное. Однако врач-хирург предостерегает от этого, объясняя, что медикаменты для сна не являются решением проблемы боли в спине.

«Снотворное выбивает вас из равновесия, но не погружает в глубокий, восстановительный сон, который нужен вашему телу», — подчеркнул врач.

Вместо этого он рекомендует придерживаться нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и обеспечить себя хорошим матрасом.

Пейте воду сразу после пробуждения

Первое, что делает лондонский ортопед после пробуждения, — это «выпивает пинту воды» (примерно 0,5 литра — Ред.), потому что поддержание водного баланса является важным для здоровья позвоночника.

«Это поддерживает гибкость дисков, помогая защитить их от износа. Также стакан воды утром повышает вашу энергию, чтобы вы могли оставаться активными в течение длительного времени», — пояснил он.

Диски действуют как амортизирующие подушки в позвоночнике, состоят на 80 процентов из воды, поэтому обезвоживание приводит к их повреждению.

Поэтому в течение дня хирург-ортопед следит за уровнем своего водного баланса и стремится выпивать до трех литров воды в день.

Делайте растяжку

После пробуждения и выпитого стакана воды, Бакстер выполняет несколько легких упражнений для мобилизации своего тела — умеренные, контролируемые движения, которые полезны для здоровья суставов.

«Я начинаю растяжку с головы до ног, прорабатывая каждый сустав через его диапазон движений — простые движения, такие как вращение и разгибание шеи. Также сосредотачиваюсь на позвоночнике, и если у меня чувствуется напряжение в пояснице, я его растягиваю», — рассказал ортопед.

Бакстер отмечает, что несколько минут ежедневных упражнений, которые направлены на подвижность — одна из лучших привычек для поддержания гибкости тела.

Делайте частые прогулки

Четыре-пять раз в неделю доктор Бакстер выходит на «легкую прогулку» или занимается бегом.

«Это не является тренировкой — это просто разминка для ног. Так я делаю пробежки, чтобы насладиться свежим воздухом и восходом солнца», — отметил врач.

Как объясняет Бакстер, эта привычка «работает на многих уровнях», поскольку заставляет вас двигаться и высвобождает эндорфины, которые уменьшают боль и улучшают настроение.

Прогулки также могут помочь вам получать больше солнечного света, который жизненно необходим для выработки витамина «Д», который поддерживает здоровье костей. Тем не менее, в темные зимние месяцы, вам может помочь, прием пищевых добавок.

Поддержание здоровья костей помогает укрепить позвоночник, что также может предотвратить болезненные травмы, возникающие из-за боли в спине.

Ешьте полезный завтрак и ферментированные продукты

Врач рассказал, что на завтрак он обычно ест ягоды с орехами и несколько ложек кефира, посыпанного какао.

«Здоровье кишечника невероятно важно для самочувствия, здоровья позвоночника и предотвращения воспалений. Кишечник и позвоночник непосредственно взаимодействуют, и ваша кишечная флора определяет, как вы перерабатываете пищу и лекарства», — отметил Бакстер.

Бакстер обнаружил прямую связь между состоянием кишечника, слабостью костей (остеопорозом) и хронической нервной болью.

Он не доверяет пробиотическим добавкам, несмотря на их доказанную пользу, а вместо этого рекомендует употреблять ферментированные продукты (йогурт, кимчи) и много фруктов.

Будьте активны

Как отметил лондонский ортопед, важно постоянно двигаться в течение дня. Он рассказал, что ездит на работу на велосипеде, когда есть такая возможность.

«Как врач в больнице, я много хожу. Я хожу к коллегам пешком вместо того, чтобы звонить, и встаю каждые 20-30 минут, когда сижу за рабочим столом. Это хорошо для психического здоровья и отношений с коллегами», — отметил Бакстер.

Также он предупредил, что чрезмерное сидение напрямую связано с проблемами позвоночника. Также это может привести к проблемам с шеей и опорно-двигательным аппаратом, кроме того вызвать появление «технологической шеи».

Чтобы избежать этого, врач держит экран компьютера на уровне глаз и по возможности сокращает время, проведенное перед ним.

Найдите время для релакса

Чтобы снять стресс, врач несколько раз в неделю ходит в сауну и принимает холодную ванну, что прекрасно подходит для «перезагрузки».

Исследования подтверждают, что сауна может облегчить боль в пояснице, а также снижает стресс, который часто вызывает проблемы со спиной. Дополнительно он ежемесячно посещает массажиста для временного облегчения боли и скованности.

Принимайте холодный душ перед сном

Доктор Бакстер завершает свой день в ледяном душе.

«За двадцать минут до сна я принимаю холодный душ, чтобы снизить температуру тела, что помогает мне заснуть», — рассказал ортопед.

Многие эксперты рекомендуют также принимать холодный душ по утрам, чтобы оставаться бодрым.

Ранее эксперт назвал шесть самых коварных привычек, которые стоит немедленно изменить, чтобы избежать хронической боли и деформаций в спине

