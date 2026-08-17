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Просыпаетесь ночью: какие причины мешают спать
Миллионы людей хотя бы время от времени просыпаются ночью и не могут понять, почему это происходит.
В Сети можно найти разные объяснения того, почему люди просыпаются в два или три часа ночи: стресс, гормональные факторы, духовные причины или серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом пишет egeszsegkalauz.
Хотя эта тема и вызывает оживленное обсуждение, специалисты по сомнологии отмечают, что пробуждение среди ночи — явление вполне обычное и нормальное.
Сон происходит циклами продолжительностью около 90 минут, охватывающими фазы от легкого до глубокого сна. По словам исследователей сна, в течение ночи здоровые взрослые люди просыпаются от двух до четырех раз.
Зачастую такие пробуждения продолжаются всего несколько секунд, и многие даже не помнят, что просыпались.
В первой половине ночи преобладает глубокий сон, в то время как ближе к утру сон становится легче, а также незначительные раздражители могут вас разбудить. Это значит, что многие люди замечают пробуждение в утренние часы, поскольку эти моменты совпадают с фазой легкого сна.
Однако если человек живет в состоянии постоянного стресса и тревоги, уровень кортизола у него может быть повышен еще до пробуждения. В таких случаях естественное повышение этого гормона может сработать как сигнал тревоги и нарушить сон.
Частые пробуждения могут быть из-за поздней или тяжелой пищи, избытка кофеина или алкоголя, некомфортных условий в спальне, необходимости сходить в туалет, а также из-за гормональных колебаний или нарушения дыхания (например, храпа).
Ранее сообщалось, что в летний период миллионы людей сталкиваются с проблемой сезонной бессонницы, которая возникает из-за сбоя в биоритмах и невозможности организма охладиться. Медики отмечают, что такое изменение требует не только обустройства спальни, но и правильной психологической адаптации к жаре.