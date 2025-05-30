Протеиновые батончики могут быть вредными: новые исследования шокируют

Протеиновые батончики. Фото: FitWin

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Протеиновые батончики давно считаются удобным способом получить белок без приготовления пищи, особенно для тех, кто активно занимается спортом или следит за фигурой. Однако новые научные данные ставят под сомнение их реальную пользу.

Об этом сообщило издание LADBible.

Хотя в среднем один батончик содержит до 25 г белка, исследование 1641 образца показало: организм усваивает лишь около 47% белка, который содержится в продуктах с пометкой «высокобелковый». Причина — использование дешевых источников белка, в частности коллагена, и наличие дополнительных ингредиентов, затрудняющих усвоение.

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Кроме того, многие батончики содержат:

искусственные усилители вкуса и красители,

гидрогенизированные жиры и изолированные белки,

заменители сахара, которые могут нарушать пищеварение,

большое количество соли и скрытого сахара.

По данным британских исследователей, регулярное употребление ультраобработанных продуктов (к которым относятся и некоторые батончики) повышает риск ожирения, диабета, сердечных болезней и даже рака кишечника.

Эксперты советуют отдавать предпочтение натуральным источникам белка — мясу, яйцам, рыбе, бобовым — а батончики оставить как исключительный перекус, а не регулярную замену полноценного приема пищи.

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