Противовоспалительная диета: что это такое и какие ее преимущества

Переход на противовоспалительное питание приносит заметные результаты уже через месяц.
Противовоспалительная диета включает фрукты и овощи, продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты, цельнозерновые продукты, постную белковую пищу, полезные жиры и специи. Она запрещает или ограничивает употребление обработанных продуктов, красного мяса и алкоголя.
Противовоспалительная диета – это не определенный режим, а скорее стиль питания. Средиземноморская диета и диета DASH являются примерами противовоспалительных диет. Многие обработанные продукты провоцируют воспаление, тогда как натуральные продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами, способны снизить его.
В противовоспалительной диете сочетаются различные продукты, которые:
- богатые питательными веществами
- обеспечивают поступление ряда антиоксидантов
- содержат полезные жиры
Продукты, которые могут помочь справиться с воспалением, включают в себя:
- жирную рыбу
- фрукты, такие как черника, ежевика, клубника и вишня
- овощи (особенно зеленые)
- фасоль
- орехи и семена
- оливки и оливковое масло
- клетчатку
Люди, которые соблюдают противовоспалительную диету, должны избегать или ограничивать потребление:
- обработанных пищевых продуктов
- продуктов с добавлением сахара или соли
- вредных жиров
- переработанных углеводов, содержащихся в белом хлебе, белых макаронах и многих хлебобулочных изделиях
- обработанных закусок, таких как чипсы и крекеры
- готовых десертов - печенье, конфеты и мороженое
- большого количества алкоголя
Ранее мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.
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