Противовоспалительная диета: что это такое и какие ее преимущества

Переход на противовоспалительное питание приносит заметные результаты уже через месяц.

Противовоспалительная диета включает фрукты и овощи, продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты, цельнозерновые продукты, постную белковую пищу, полезные жиры и специи. Она запрещает или ограничивает употребление обработанных продуктов, красного мяса и алкоголя.

Противовоспалительная диета – это не определенный режим, а скорее стиль питания. Средиземноморская диета и диета DASH являются примерами противовоспалительных диет. Многие обработанные продукты провоцируют воспаление, тогда как натуральные продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами, способны снизить его.

В противовоспалительной диете сочетаются различные продукты, которые:

богатые питательными веществами

обеспечивают поступление ряда антиоксидантов

содержат полезные жиры

Продукты, которые могут помочь справиться с воспалением, включают в себя:

жирную рыбу

фрукты, такие как черника, ежевика, клубника и вишня

овощи (особенно зеленые)

фасоль

орехи и семена

оливки и оливковое масло

клетчатку

Люди, которые соблюдают противовоспалительную диету, должны избегать или ограничивать потребление:

обработанных пищевых продуктов

продуктов с добавлением сахара или соли

вредных жиров

переработанных углеводов, содержащихся в белом хлебе, белых макаронах и многих хлебобулочных изделиях

обработанных закусок, таких как чипсы и крекеры

готовых десертов - печенье, конфеты и мороженое

большого количества алкоголя

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