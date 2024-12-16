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Противовоспалительная диета: что это такое и какие ее преимущества

Противовоспалительная диета: что это такое и какие ее преимущества

Противовоспалительные продукты – важный элемент вашего ежедневного рациона / Фото: pixabay.com

Переход на противовоспалительное питание приносит заметные результаты уже через месяц.

Противовоспалительная диета включает фрукты и овощи, продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты, цельнозерновые продукты, постную белковую пищу, полезные жиры и специи. Она запрещает или ограничивает употребление обработанных продуктов, красного мяса и алкоголя.

Противовоспалительная диета – это не определенный режим, а скорее стиль питания. Средиземноморская диета и диета DASH являются примерами противовоспалительных диет. Многие обработанные продукты провоцируют воспаление, тогда как натуральные продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами, способны снизить его.

В противовоспалительной диете сочетаются различные продукты, которые:

  • богатые питательными веществами
  • обеспечивают поступление ряда антиоксидантов
  • содержат полезные жиры

Продукты, которые могут помочь справиться с воспалением, включают в себя:

  • жирную рыбу
  • фрукты, такие как черника, ежевика, клубника и вишня
  • овощи (особенно зеленые)
  • фасоль
  • орехи и семена
  • оливки и оливковое масло
  • клетчатку

Люди, которые соблюдают противовоспалительную диету, должны избегать или ограничивать потребление:

  • обработанных пищевых продуктов
  • продуктов с добавлением сахара или соли
  • вредных жиров
  • переработанных углеводов, содержащихся в белом хлебе, белых макаронах и многих хлебобулочных изделиях
  • обработанных закусок, таких как чипсы и крекеры
  • готовых десертов - печенье, конфеты и мороженое
  • большого количества алкоголя

Ранее мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.

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