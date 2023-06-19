Проверьте, есть ли вы в списке: кому нельзя есть репчатый лук и почему

Существует гораздо больше причин отказаться от потребления репчатого лука, чем вы можете себе представить.

Чем полезен лук

В детстве наверняка каждому из нас говорили, что нужно есть лук, чтобы защититься от респираторных заболеваний. И это совсем не выдумки. Ученые называют лук настоящим рекордсменом среди других продуктов по содержанию кверцетина. Это мощный антиоксидант, который помогает урегулировать высокое давление, снижает уровень холестерина в крови, укрепляет стенки сосудов и помогает развить защиту от респираторных заболеваний.

А еще считается, что кверцетин обладает омолаживающими свойствами, уменьшает в организме воспалительные процессы, устраняет аллергические реакции и вообще помогает оздоровиться.

В луке также содержится еще одно важное вещество – алицин (43,6 мг на 100 г продукта). Она обладает антибактериальными свойствами, улучшает память, снижает риск развития болезней сосудов. Алицин способствует расширению суда, за счет чего уменьшается АД. А это вещество борется с новообразованиями и избавляет клетки от свободных радикалов.

Богат у репчатого лука и химический состав. В нем содержатся витамины группы В, медь, калий, марганец, фосфор, сера и хром. Все эти элементы превращают обычный лук в настоящий суперпродукт.

Как лук влияет на организм беременных женщин

В состав лука входит одно из важнейших для беременных веществ – фолиевая кислота. Она нужна, чтобы беременность протекала нормально, а еще участвует в развитии плода. Если будущей маме не хватает фолиевой кислоты, это может увеличить риск преждевременных родов и развитие врожденных пороков.

Лук может пригодиться женщинам (и не только беременным), если они хотят сохранить свою молодость и красоту. Она помогает улучшить внешний вид кожи, уменьшает проявления возрастных изменений, увеличивает синтез коллагена и оказывает благотворное влияние на кожу.

Польза лука для мужчин

Лук стимулирует кровообращение, а значит, может увеличить потенцию. В то же время, этот овощ имеет богатый витаминно-минеральный состав, который увеличивает тестостерон, улучшает фертильность. Если не злоупотреблять луком, он может положительно повлиять на либидо.

Сколько лука можно съесть в день

Лучше всего есть репчатый лук в сыром виде, тогда вы сможете получить от него максимум пользы. Однако важно соблюдать норму. В день специалисты советуют съедать не больше 70-100 г лука. Ведь если очень налегать на продукт, то можно и навредить организму.

Кому нельзя есть лук

Когда лучше полностью отказаться от употребления репчатого лука:

гипертония;

бронхиальная астма;

колит;

панкреатит;

пищевая непереносимость;

желудочно-пищеводный рефлюкс.

Прежде всего, следует отметить, что лук раздражает желудочно-кишечный тракт. Это может привести к вздутию, метеоризму, диарее, расстройству желудка. Если есть слишком много лука, возможно обострение гастрита, колита, панкреатита, язвенной болезни.

Лучше не есть лук при гипертонии, потому что он способен повышать артериальное давление. При бронхиальной астме этот продукт также противопоказан, так как может спровоцировать приступ. Если у вас есть такие заболевания печени, как жировой гепатоз, гепатит, цирроз, лучше есть лук с осторожностью. Не рекомендована она за нарушение ритмов сердца и сердечной недостаточности.

Во многом польза и вред луку определяется наличием хронических заболеваний и способа его приготовления. Для ЖКТ менее агрессивным считается вареный лук. Тем более что в ней все еще остаются некоторые полезные вещества, хотя и в меньшем количестве. Жареный лук почти всю свою пользу теряет. А еще она очень вредна людям с болезнями сердца, заболеваниями печени, повышенным АД.

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