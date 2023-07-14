Проверьте себя: как глаза могут указывать на высокий уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может послужить причиной серьезных проблем со здоровьем: от сердечных заболеваний до инсульта.

Как пишет издание Express, если вы заметили этот признак высокого холестерина в крови, следует сразу записаться к врачу и оптику. Крайне важно вовремя определить проблемы со здоровьем, ведь повышенный холестерин часто характеризуется отсутствием симптомов.

Руководитель отдела профессиональных клинических услуг Lenstore и офтальмологиня Суджата Пол рассказала, на что именно нужно обратить внимание. Это состояние в оптике называют arcus senilis и указывает на высокий уровень жировых веществ (холестерина). При таком состоянии появляется синее, белое или светло-серое кольцо вокруг радужки глаза.

Сужатая уверена, когда в организме сильно повышается уровень холестерина, глаза становятся первым индикатором, поскольку липиды откладываются вокруг внешней стороны роговицы. Хотя этот признак чаще всего встречается у людей после 45 лет, он может появиться в любом возрасте.

Особенно важно следить за появлением arcus senilis людям 40 лет, ведь в этом возрасте это может указывать на экстремально высокий уровень холестерина. Поскольку такое состояние практически никогда не вызывает симптомов, самым надежным способом узнать о нем есть прохождение специального теста.

Повышенный холестерин можно снизить, если поменять свою жизнь, начать заниматься спортом, включить в рацион здоровые продукты.

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