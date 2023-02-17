Проверьте себя: врачи выделили основные симптомы рака поджелудочной железы

Существует множество типов рака и большинство из них сегодня успешно лечатся. Однако рак поджелудочной железы трудно диагностировать, поэтому даже при осмотре не всегда можно увидеть опухоль. Есть ли первые симптомы рака поджелудочной железы — читайте в материале ТСН.ua.

Американское общество рака отмечает, что существуют разные типы рака поджелудочной железы, однако наиболее распространенной считается аденокарцинома поджелудочной железы. Поэтому еще на стадии диагностирования очень важно понять, какой именно тип: эндокринной или энзокринной системы. Они отличаются по факторам риска, причинам, признакам и первым симптомам. Также их диагностируют с помощью разных тестов, а затем лечат с помощью разных методов.

В John Hopkins Medicine верят – несмотря на плохой прогноз и тот факт, что рак поджелудочной железы часто неизлечим, эта болезнь имеет потенциал для лечения. Однако для этого следует выявить опухоль на очень ранней стадии. До 10% пациентов, получивших раннюю диагностику (до того, как опухоль разрослась и распространилась), смогли вылечиться. Сколько живут люди с раком поджелудочной железы – в среднем 3-3,5 лет.

Что нужно знать о раке поджелудочной железы

Семейный врач Томми Митчелл считает, что рак поджелудочной железы – это тот тип рака, который мало понимают и потому почти не обсуждают. Поэтому он отличается высоким уровнем смертности среди всех первичных видов рака. Или излечим рак поджелудочной железы? Да, но только в том случае, если его правильно и своевременно диагностируют.

Риск развития заболевания растет с возрастом, хотя болезнь может поражать также молодежь. Иногда не последнюю роль играет генетика. Также важен образ жизни. Курящие люди, страдающие ожирением или диабетом, имеют больше шансов заболеть.

Чаще всего симптомами рака поджелудочной железы являются боль в животе, тошнота, желтуха. Однако они чаще всего незаметны до последней стадии заболевания.

Есть ли связь с раком поджелудочной железы и депрессией

По словам Томми Митчелла, исследования уже давно показали связь между депрессией и раком поджелудочной железы. Люди с опухолями более подвержены депрессии, чем те, у кого нет таких проблем со здоровьем. Чувства могут варьироваться от обычного чувства уныния до тяжелой клинической депрессии.

Исследователи полагают, что чувство депрессии может быть связано с внезапностью диагноза, а также серьезностью некоторых методов лечения. Некоторые из них наносят пациентам сильную боль, делают невозможным получить должное питание.

Неправильное питание и курение могут повысить риск развития рака поджелудочной железы.

В Американском обществе рака утверждают, что курение – один из важнейших факторов риска развития этого типа рака. Среди курящих риск заболевать увеличивается примерно вдвое. Около 25% всех случаев рака поджелудочной железы вызвано курением. При этом курение сигар и использование бездымных табачных изделий также повышает развитие рака. Однако когда человек бросает курить, риски начинают постепенно снижаться.

Для снижения риска развития рака поджелудочной железы также важна поддержка здорового веса тела. В Американском обществе рака считают, что ожирение является одним из факторов риска развития болезни. Люди с индексом массы тела выше 30 имеют примерно на 20% большую вероятность заболеть (особенно, если набор веса состоялся во взрослом возрасте).

Какие симптомы рака поджелудочной железы

По словам Томми Митчелла, ранними предупредительными признаками рака поджелудочной железы являются:

боль в животе;

боль в спине, которая со временем усиливается;

желтуха (пожелтение глаз и кожи);

непреднамеренная потеря веса;

потеря аппетита;

проблемы с пищеварением (стеаторея – жирный стул, диарея);

быстрая утомляемость и слабость;

рвота, тошнота;

появление тромбов.

Если человек испытывает хотя бы один из этих симптомов более двух недель, это повод обратиться к врачу, чтобы узнать причину. Хотя это не обязательно должен быть рак поджелудочной железы, однако точный диагноз поможет спасти жизнь.

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