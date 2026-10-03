Проверьте свои ноги: этот незаметный симптом может привести к ампутации

Диабетическая стопа: симптомы, которые нельзя игнорировать / © Credits

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Обычная мозоль от обуви или небольшой порез на ноге у человека с диабетом могут иметь гораздо более серьезные последствия. Если болезнь уже повлияла на нервы, травма иногда остается почти незаметной. В то же время нарушение кровоснабжения мешает тканям нормально восстанавливаться, из-за чего повреждение может увеличиваться и инфицироваться.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Эти проблемы объединяются под понятием «диабетическая стопа». Речь идет не об отдельном заболевании, а о ряде осложнений диабета, связанных прежде всего с поражением нервов и ухудшением кровообращения.

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Если уровень сахара в крови в течение длительного времени остается высоким, это может негативно сказываться на нервах. Так развивается диабетическая нейропатия. Её распространённая форма — периферическая нейропатия — чаще всего сначала проявляется именно в ногах и стопах.

В то же время высокий уровень сахара может повреждать мелкие сосуды, от которых зависит питание нервов. Может ухудшиться и кровоснабжение нижних конечностей.

В результате возникают сразу две проблемы. Из-за нарушения чувствительности человек может вовремя не заметить повреждение, а из-за недостаточного притока крови организму сложнее его заживить.

Проблемы с нервами не всегда проявляются сразу. Изменения могут накапливаться постепенно, а одним из первых сигналов нередко становится необычное ощущение в пальцах рук или стопах.

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Это может быть легкое покалывание, «мурашки» или онемение. Со временем человек может начать хуже ощущать температуру и боль.

Именно в этом кроется серьезная опасность. Например, тесная обувь может натирать кожу, внутрь ботинка может попасть камешек, а на стопе — появиться порез или ожог. Обычно боль быстро заставила бы человека обратить внимание на проблему, но из-за невропатии этого сигнала может не быть.

В то же время возможен и противоположный симптом — повышенная болезненность. Среди симптомов называют жжение, простреливающую или колющую боль и мышечные судороги. Часто такие ощущения усиливаются ночью.

Иногда даже лёгкое прикосновение к стопе становится болезненным — дискомфорт может вызывать вес одеяла. Возможно и необычное ощущение, будто на ногах надеты носки, хотя на самом деле их нет.

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При поражении нервов также могут возникать мышечная слабость и проблемы с координацией. Из-за этого походка становится менее устойчивой, а вероятность получения травм ног возрастает.

Если не болит — это ещё не значит, что всё в порядке

При диабетической стопе именно отсутствие боли может скрывать проблему. Если чувствительность уже нарушена, человек может долгое время не замечать повреждения.

Кроме того, обычно боль заставляет меньше нагружать травмированную часть тела. Когда такого сигнала нет, человек продолжает ходить, а поврежденный участок снова и снова подвергается нагрузке. Из-за этого небольшая рана может постепенно увеличиваться.

Поэтому людям с диабетом важно обращать внимание не только на свои ощущения, но и на внешний вид стоп.

Среди изменений, на которые стоит обратить внимание, — волдыри, синяки, порезы, трещины, шелушение, отеки и покраснения. Также важными сигналами могут быть изменение цвета кожи, появление необычно тёплого участка и любой раны.

Особого внимания заслуживают мозоли и натоптыши, ведь они возникают в местах, подвергающихся давлению. Сухая и потрескавшаяся кожа также создает дополнительную проблему, поскольку через поврежденные участки могут проникать возбудители инфекций.

Почему даже небольшая рана может долго не заживать

Для нормального восстановления тканям необходимо надлежащее кровоснабжение. Вместе с кровью они получают кислород и вещества, необходимые для регенерации. Если кровообращение в стопах нарушено, этот процесс затрудняется.

Поэтому рана, которая при других обстоятельствах быстро зажила бы, у человека с диабетом может затягиваться значительно дольше. Дополнительный риск возникает, когда рана расположена в том месте, на которое во время ходьбы постоянно приходится нагрузка.

Если образуется открытая язва, требуется медицинская помощь. Такое повреждение может углубляться, распространяться на соседние ткани и инфицироваться.

Особенно опасно сочетание плохого заживления со сниженной чувствительностью: состояние раны может ухудшаться, хотя сильной боли человек так и не почувствует.

Какие признаки могут свидетельствовать об инфекции

Повреждённая кожа больше не создаёт полноценного барьера для бактерий, поэтому они могут проникнуть в ткани. Признаками инфицирования могут быть отек и покраснение вокруг раны, повышение температуры кожи в этой области и появление выделений.

Также может повышаться температура тела.

В сложных случаях процесс не ограничивается кожей. Инфекция может проникать глубже и распространяться даже на костную ткань.

Как диабетическая стопа может привести к ампутации

К наиболее тяжёлым последствиям относится ампутация, однако обычно ей предшествует целая цепочка осложнений.

Началом может стать небольшое повреждение, которое из-за нейропатии остается незамеченным. Человек продолжает нагружать эту часть стопы, а рана тем временем не заживает должным образом. Со временем может образоваться язва, к которой присоединяется инфекция.

Если она распространяется на более глубокие ткани или кости, возможно отмирание тканей. Когда справиться с повреждением другими способами не удается, может возникнуть необходимость удаления пальца, части стопы или стопы.

Риск такого развития событий повышают плохо контролируемый уровень сахара, периферическая невропатия, нарушение кровообращения, курение, мозоли и натоптыши, а также изменения формы стопы.

Почему ноги следует проверять каждый день

Из-за возможной потери чувствительности ориентироваться только на боль недостаточно. Людям с диабетом рекомендуется ежедневно проверять состояние стоп, в частности, обращать внимание на появление новых трещин, волдырей, порезов, язв, покраснений или отеков. Для участков, которые трудно увидеть, можно воспользоваться зеркалом.

Стопы рекомендуется мыть тёплой водой с мягким мылом, а после этого хорошо вытирать, не оставляя влаги между пальцами. При сухости кожи можно использовать увлажняющее средство, однако наносить его между пальцами не рекомендуется из-за риска грибковой инфекции.

Если чувствительность снижена, лучше не ходить босиком даже в помещении. Наступив на небольшой предмет, человек может получить травму и не почувствовать этого.

Когда не стоит откладывать визит к врачу

Открытая язва на стопе требует как можно более скорого медицинского осмотра. Обращаться за помощью также следует, если обычная рана в течение нескольких дней не показывает признаков заживления.

Покраснение, отек, повышенная температура в области повреждения, выделения и лихорадка могут свидетельствовать о развитии инфекционного процесса. Среди других тревожных симптомов — глубокое повреждение и появление красноватых, багряных или коричневых участков.

Не следует игнорировать и изменения в ощущениях: длительное онемение, покалывание, жжение, боль или мышечную слабость. Особенно это касается случаев, когда симптомы усиливаются, нарушают сон или мешают в повседневной жизни.

Диабетическая стопа коварна тем, что внешняя серьезность повреждения и интенсивность боли могут не совпадать. Поэтому даже незначительная на вид травма требует внимания, если человек страдает диабетом, а раннее выявление проблемы помогает не допустить развития более тяжелых осложнений.

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