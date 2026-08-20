Проверяете телефон каждые несколько минут?: вот как это влияет на мозг

Как телефон влияет на нервную систему / © pexels.com

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Если вы часто проверяете телефон и оповещения, а потом не замечаете, как час или несколько пролистываете новости или ленту соцсетей, стоит задуматься об опасности такого занятия. Постоянные оповещения, короткие видео, новости и сообщения держат внимание в непрерывной готовности, что прямо влияет на уровень концентрации, качество сна и общее самочувствие.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Постоянное пролистывание ленты истощает нервную систему

Чрезмерное использование гаджетов перегружает нервную систему, вызывает ментальную усталость и создает иллюзию многозадачности. Вместо одновременного выполнения нескольких дел мозг постоянно переключается между ними, что приводит к потере эффективности и увеличению количества ошибок.

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За минуту скроллинга человек получает разнородный контент — от смешных видео до новостей о войне или рабочих сообщениях. Каждый раз мозг должен определять важность сигнала и формировать эмоциональную реакцию, которая истощает до конца дня.

Кроме того, телефон в руках переходит в привычку. Смартфон становится реакцией на малейшие проявления скуки или ожидания — в очереди, транспорте или во время паузы в разговоре.

Постоянное чтение плохих новостей создает замкнутый круг тревожности, а сравнение собственной жизни с идеальными кадрами других людей в соцсетях может повлечь за собой подавленность и негативное восприятие себя.

Пролистывание новостной ленты или соцсетей вечером влияет еще больше — вы теряете драгоценное время на сон, потому что синий свет экранов и эмоциональное возбуждение от контента мешают мозгу перейти в режим отдыха.

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Как заметить чрезмерную зависимость от экрана

Четкой временной нормы использования телефона не существует, поскольку экранное время может быть связано с работой или навигацией.

Проблемой является потеря контроля за этим процессом. Тревожными сигналами являются регулярное откладывание сна из-за телефона, проверка уведомлений раз в несколько минут во время работы или разговора, а также чувство беспокойства при отсутствии гаджета рядом.

Чтобы преодолеть зависимость от пролистывания ленты, соблюдайте следующие правила:

Выключите второстепенные оповещения, которые отвлекают от текущих дел. К примеру, от приложений онлайн-шопинга, соцсетей, доставки еды. В настройках уберите push-уведомления и оставьте только нужные оповещения.

Уберите телефон из виду во время выполнения важных задач и приема пищи.

Установите лимит на каждую социальную сеть или приложение. Это можно сделать в настройках телефона.

Также не «залипайте» в телефоне по крайней мере за 1–2 часа до сна.

Отслеживайте импульсы взять смартфон: проверяйте, реальна ли это потребность, или только реакция на скуку или прокрастинацию.

Если вы не будете подвергаться постоянным порывам полистать ленту в соцсетях, вы дадите своему мозгу отдохнуть и уменьшите количество раздражителей. Это в свою очередь снизит уровень стресса и ментального истощения.

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Как остановить постоянное пролистывание новостной ленты

Напомним, думскроллинг — это привычка постоянно и непрерывно листать ленту новостей или соцсетей, тратя время зря. Как отметила психолог Ирина Захожая, «залипание» в телефоне более часа может свидетельствовать о зависимости, которая часто возникает автоматически: после прочтения сообщения человек по инерции открывает Instagram, Facebook, TikTok или другие приложения.

Чтобы преодолеть эту привычку при наличии ее негативных последствий, специалист советует ограничить количество входов в приложения, каждый раз спрашивая себя о цели просмотра, выделять для новостей и соцсетей конкретное время, а также больше общаться с людьми и уделять внимание себе и собственным делам.

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