Проверяйте с утра свои подушки: как отличить обычную ночную потливость от скрытой угрозы

Известно более 200 различных форм рака. Несмотря на многочисленные предупредительные признаки, некоторые из них очень трудно обнаружить. Американские исследователи выяснили, что одним из малоизвестных симптомов рака может быть сильная потливость во время сна.

Согласно исследованию Cancer Research, некоторые формы рака также могут привести к повышенному потоотделению, ведь организм пытается снизить повышенную температуру, пишет Daily Express.

Как отмечают специалисты, предупреждающие признаки рака бывают разными: от общих симптомов, таких как беспричинная потеря веса или постоянная усталость, до более конкретных изменений в определенных участках тела (например, изменения кожи).

Среди других частых признаков — появление непонятных уплотнений, нелогичные кровотечения или длительное вздутие живота.

Однако существует симптом, который легко пропустить, поскольку он менее известен: это сильная потливость ночью (во время сна).

Специалисты отмечают, что к чрезмерному потоотделению могут приводить следующие виды рака:

лимфомы (Ходжкина и неходжкинская);

лейкемия;

опухоли (карциноидные, кости);

мезотелиома;

некоторые редкие виды рака щитовидной железы.

Поэтому врачи советуют каждое утро осматривать постельное белье на наличие признаков чрезмерного потоотделения во время сна.

«Ночная потливость — это нормальная реакция на высокую температуру в комнате. Однако когда ваша ночная одежда и постельное белье сильно мокреют, даже если в комнате прохладно — это может быть тревожным сигналом», — отмечает британская Национальная служба здравоохранения.

Если вы сильно потеете ночью, это не значит автоматически, что у вас рак. Но если потливость кажется вам ненормальной или беспокоит вас, следует поговорить об этом с семейным врачом.

