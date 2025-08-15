Психиатр рассказал, как стресс из-за войны укорачивает жизнь украинцев

Люди / © Pixabay

Реклама

Война истощает украинцев не только психологически, но и физически. Постоянный стресс, гормональные колебания и эмоциональные качели сокращают продолжительность жизни и повышают риск серьезных заболеваний.

Об этом рассказал психиатр, общественный деятель Роман Кечур в эфире Еспресо

«В первую очередь стресс и все эти эмоциональные качели влияют на нас биологически. Мы просто с вами меньше проживем. Точно мы могли бы больше прожить, если бы не подвергались таким интенсивным колебаниям. Фактически, это самоотравление гормонами. Если у нас стресс, то уровень адреналина и кортизола растет. Наше тело реагирует также на стрессы, которые мы переживаем в результате войны. Именно поэтому сегодня наблюдается увеличение различных онкологических, сосудистых и иммунных заболеваний», — пояснил Кечур.

Реклама

Он подчеркнул, что общество должно приспосабливаться к новым условиям, а каждый человек — научиться доверять другим.

Кечур объяснил, что со временем уровень заболеваемости будет расти, потому что люди не неуязвимы, и стрессы влияют как на эмоциональное, так и на физическое состояние. Из-за длительной войны общество должно адаптироваться к новым реалиям и научиться доверять друг другу, позволяя людям жить обычной жизнью, одновременно выполняя важные для страны дела.

Напомним, ранее доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказывал, что пока невозможно точно вычислить, как война повлияла на среднюю продолжительность жизни украинцев. Однако оценивается, что продолжительность жизни женщин в Украине могла сократиться на 3-5 лет