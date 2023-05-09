Психические болезни в возрасте 20-30 лет могут означать больший риск инфаркта и инсульта

Люди в возрасте 20-30 лет с психическими расстройствами имеют больший риск получить сердечный приступ или инсульт.

Исследование, опубликованное 8 мая в Европейском журнале превентивной кардиологии, рассматривало данные о здоровье более 6,5 миллиона человек через базу данных Национальной службы медицинского страхования Кореи.

Об этом пишет CNN.

Люди, принявшие участие в новом исследовании, были в возрасте от 20 до 39 лет и проходили обследование в период с 2009 по 2012 год. За состоянием их здоровья наблюдали до декабря 2018 года на предмет новых сердечных приступов и инсульта.

Согласно исследованию, примерно 13% участников имели определенный тип психического расстройства, включавшего бессонницу, тревогу, депрессию, соматоформное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство употребления психоактивных веществ, пищевые расстройства, биполярное расстройство, шизофрению или расстройство личности.

Согласно исследованию, люди младше 40 лет с психическими расстройствами имели на 58% большую вероятность сердечного приступа и на 42% большую вероятность инсульта, чем люди без расстройств.

"Мы уже некоторое время знали, что психическое и физическое здоровье связано между собой, но что меня удивляет в этих выводах, так это то, что эти связи можно было наблюдать в таком молодом возрасте", — сказала доктор Кэтрин. Эрлих, доцент кафедры поведенческих наук в Университете Джорджии. Эрлих не участвовала в исследованиях.

Ишемическая болезнь артерий и сердечные приступы редко встречаются в возрасте до 40 лет, поэтому такое масштабное исследование было необходимо для того, чтобы увидеть связь между психическим здоровьем и таким необычным явлением у молодых людей, сказала она.

Психическое здоровье и образ жизни

Эрлих сказала, что хотела бы узнать больше о физической активности и диетах людей, участвующих в исследовании, чтобы лучше понять, влияют ли эти факторы на связь между состоянием психического здоровья и инфарктом и инсультом.

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"Например, если вы находитесь в хронической депрессии, вам может быть трудно поддерживать здоровую диету и получить достаточную физическую активность, что в свою очередь может со временем увеличить риск сердечных заболеваний", — сказала она.

Но повышенный риск нельзя объяснить только различиями в образе жизни, поскольку авторы контролировали такие факторы, как возраст, пол, высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина, метаболический синдром, хроническая почечная недостаточность, курение, алкоголь, физическая активность и доход .

Однако это не означает, что образ жизни следует игнорировать, сказала автор исследования доктора Юнхва Чой, профессор внутренней медицины Медицинского колледжа Сеульского национального университета в Южной Корее.

"Хотя образ жизни не объясняет повышенный сердечно-сосудистый риск, это не означает, что более здоровые привычки не улучшат прогноз", — сказала Чой в заявлении. "Поэтому модификацию образа жизни следует рекомендовать молодым людям с психическими расстройствами, чтобы укрепить здоровье сердца".

Изменения и проверки

Каждое восьмое исследование в возрасте от 20 до 39 лет имело определенную психическую болезнь, что означает, что значительное количество людей может быть подвержено сердечному приступу и инсульту, отметила в заявлении автор исследования доктор Чан Сун Пак, научная сотрудница больницы Сеульского национального университета в Южной Корее. .

Это может указывать на большую потребность в управлении психологическими состояниями и мониторинге здоровья в группе риска, добавила Пак.

"Если мы сможем уменьшить количество людей, живущих с хроническими психическими заболеваниями, мы можем найти вторичные преимущества в последующие годы по количеству людей, лечащих заболевания, связанные с сердцем", — сказала Эрлих.

Важно отметить, что результаты не показывают, что психические заболевания вызывают сердечные приступы или инсульт, добавила она. Но исследование указывает на фактор риска, на который следует обратить внимание.

По словам Эрлих, профилактические меры могут оказаться полезными для минимизации рисков, что может включать соблюдение здорового питания и включение физической активности.

Чей рекомендует, чтобы люди с психическими расстройствами проходили регулярные осмотры. Эти выводы также могут подчеркнуть важность решения проблемы одиночества, добавила она.

"Многие люди с психическими заболеваниями страдают от социальной изоляции и одиночества, и годами исследователи бьют тревогу, что одиночество вредит физическому здоровью", — сказала Эрлих.

"Усилия, направленные на улучшение социальных связей между молодыми людьми, могут иметь решающее значение для решения проблемы роста сердечно-метаболических заболеваний во взрослом возрасте", — добавила она.

Напомним, в последние годы появились исследования, свидетельствующие о взаимосвязи кишечной микрофлоры и психических состояний. Поэтому в некоторых источниках утверждается, что для борьбы с депрессией целесообразно использовать пребиотические и пробиотические средства.

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