Психолог назвала признаки, по которым можно выявить депрессивное состояние

Депрессия / © Credits

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Постоянный стресс может влиять не только на эмоциональное состояние человека, но и на сон, аппетит и уровень энергии. В частности, тревожными сигналами могут быть бессонница, ранние пробуждения, изменения аппетита и длительная усталость.

Об этом в эфире "Киев24" рассказала магистр психологии Анна Бака.

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«Мы живем под действием кортизола — гормона стресса. За исключением активации, когда он иногда нужен в стрессовых ситуациях, он делает свои некрасивые вещи. Человек не должен быть 24/7 в постоянном стрессе», – говорит психолог.

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Что может сигнализировать о депрессии

По ее словам, среди возможных маркеров депрессивного состояния также могут быть ощущение внутренней пустоты и потеря удовольствия от занятий, которые раньше доставляли радость.

«Есть естественные способы выработки гормонов радости (эндорфин, сератонин, окситоцин). Еда, вода и сон – это столбы нашего здоровья. Физического и ментального. Если один из них выпадает, начинается сбой», — говорит она.

Специалист подчеркнула, что в периоды эмоционального истощения важно не пренебрегать базовыми потребностями организма. В первую очередь следует следить за достаточным количеством сна, регулярным питанием и потреблением воды.

В то же время, отдельный симптом не обязательно свидетельствует о депрессии. Если изменения самочувствия продолжаются длительное время и мешают повседневной жизни, следует обратиться за помощью к специалисту.

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Ранее психолог объяснила, что чаще всего игнорирование украинцами воздушных тревог может быть следствием хронической усталости и эмоционального истощения из-за продолжающегося стресса войны. По ее словам, постоянное напряжение может приводить к апатии и даже депрессивному состоянию, из-за чего люди слабее реагируют на сигналы опасности. В то же время специалист отмечает, что во время тревоги следует автоматически переходить к действиям по алгоритму безопасности — направляться в укрытие или использовать правило двух стен.

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