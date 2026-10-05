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Психолог назвала признаки, по которым можно выявить депрессивное состояние
По словам психолога, есть ряд маркеров, которые могут указывать на депрессивное состояние.
Постоянный стресс может влиять не только на эмоциональное состояние человека, но и на сон, аппетит и уровень энергии. В частности, тревожными сигналами могут быть бессонница, ранние пробуждения, изменения аппетита и длительная усталость.
Об этом в эфире "Киев24" рассказала магистр психологии Анна Бака.
«Мы живем под действием кортизола — гормона стресса. За исключением активации, когда он иногда нужен в стрессовых ситуациях, он делает свои некрасивые вещи. Человек не должен быть 24/7 в постоянном стрессе», – говорит психолог.
Что может сигнализировать о депрессии
По ее словам, среди возможных маркеров депрессивного состояния также могут быть ощущение внутренней пустоты и потеря удовольствия от занятий, которые раньше доставляли радость.
«Есть естественные способы выработки гормонов радости (эндорфин, сератонин, окситоцин). Еда, вода и сон – это столбы нашего здоровья. Физического и ментального. Если один из них выпадает, начинается сбой», — говорит она.
Специалист подчеркнула, что в периоды эмоционального истощения важно не пренебрегать базовыми потребностями организма. В первую очередь следует следить за достаточным количеством сна, регулярным питанием и потреблением воды.
В то же время, отдельный симптом не обязательно свидетельствует о депрессии. Если изменения самочувствия продолжаются длительное время и мешают повседневной жизни, следует обратиться за помощью к специалисту.
Ранее психолог объяснила, что чаще всего игнорирование украинцами воздушных тревог может быть следствием хронической усталости и эмоционального истощения из-за продолжающегося стресса войны. По ее словам, постоянное напряжение может приводить к апатии и даже депрессивному состоянию, из-за чего люди слабее реагируют на сигналы опасности. В то же время специалист отмечает, что во время тревоги следует автоматически переходить к действиям по алгоритму безопасности — направляться в укрытие или использовать правило двух стен.