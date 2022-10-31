Психологическое состояние украинцев во время войны: стали известны результаты масштабного исследования

В Украине было проведено масштабное исследование психологического состояния людей во время войны, а также их готовности обращаться за помощью к специалистам.

Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на результаты опроса украинцев.

По информации медиков, 71% опрошенных испытывали в последнее время стресс или сильную нервозность. Половина опрошенных испытывают тревожность и напряжение. Причем наибольшая доля тех, кто в последнее время испытывает стресс или сильную нервозность – среди женщин и людей 25-34 лет.

"49% опрошенных считают, что психологическая помощь – это только для психически больных людей. И только 2% респондентов консультируются со специалистом – психологом, психотерапевтом, семейным врачом или терапевтом", – отметили эксперты.

По результатам исследования, более 80% украинцев никогда в жизни не обращались к психологу.

В Минздраве также сообщают, что с начала полномасштабной войны России против Украины 650 тыс. человек обратились к психологам и психиатрам в системе здравоохранения и получили психологическую помощь.

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