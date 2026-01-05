- Дата публикации
Псиллиум: польза, вред и как он влияет на похудение
Употребление шелухи подорожника в пределах сбалансированного питания способствует быстрому насыщению и длительной сытости.
Псиллиум — это источник пищевых волокон, добываемый из шелухи семян подорожника. В последнее время он приобретает популярность среди людей, интересующихся темой здорового питания.
Преимущества употребления псиллиума:
Избавляет от запоров
Помогает при диарее
Контроль уровня сахара в крови
Усиливает чувство сытости
Снижает уровень холестерина
Помогает поддерживать здоровье сердца
Псиллиум может иметь потенциальные побочные эффекты. Особенно если принимать больше рекомендуемого количества в день. Самыми распространенными побочными эффектами псиллиума являются метеоризм и вздутие живота.
Псиллиум является низкокалорийным продуктом, богатым клетчаткой. Клетчатка в составе псиллиума усиливает чувство насыщения, что помогает не переедать. Это особенно полезное свойство для тех, кто хочет похудеть.
Как употреблять: псиллиум нужно употреблять, запивая достаточным количеством жидкости. Или можно добавлять его, например, в смузи, йогурты, сок и т.д.
