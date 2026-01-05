ТСН в социальных сетях

Псиллиум: польза, вред и как он влияет на похудение

Употребление шелухи подорожника в пределах сбалансированного питания способствует быстрому насыщению и длительной сытости.

Псиллиум – это разновидность клетчатки

Псиллиум — это разновидность клетчатки / © Pixabay

Псиллиум — это источник пищевых волокон, добываемый из шелухи семян подорожника. В последнее время он приобретает популярность среди людей, интересующихся темой здорового питания.

Преимущества употребления псиллиума:

  • Избавляет от запоров

  • Помогает при диарее

  • Контроль уровня сахара в крови

  • Усиливает чувство сытости

  • Снижает уровень холестерина

  • Помогает поддерживать здоровье сердца

Псиллиум может иметь потенциальные побочные эффекты. Особенно если принимать больше рекомендуемого количества в день. Самыми распространенными побочными эффектами псиллиума являются метеоризм и вздутие живота.

Псиллиум является низкокалорийным продуктом, богатым клетчаткой. Клетчатка в составе псиллиума усиливает чувство насыщения, что помогает не переедать. Это особенно полезное свойство для тех, кто хочет похудеть.

Как употреблять: псиллиум нужно употреблять, запивая достаточным количеством жидкости. Или можно добавлять его, например, в смузи, йогурты, сок и т.д.

