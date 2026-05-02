ПТСР разрушает не только психику: ученые обнаружили следы пережитой травмы в обычном анализе крови

ПТСР навсегда изменяет химию тела / © Associated Press

Реклама

Посттравматическое стрессовое расстройство традиционно описывают из-за психологических симптомов, таких как страх, тревожность и навязчивые воспоминания. Однако новое масштабное исследование медицинских карт и результатов обычных анализов свидетельствует, что травма способна изменять химию всего тела и заставляет органы работать в условиях постоянного стресса даже после того, как угроза прошла.

Как обычные лабораторные исследования помогают выявить физические последствия ПТСР, пишет Earth.

Команда во главе с доктором Юнгой Хизер Ли проанализировала 241 разный показатель крови и выявила 16 маркеров, стабильно связанных с диагностированным расстройством.

Реклама

Воздействие стресса на внутренние органы

Отклонения фиксируются сразу в нескольких системах. В частности, уровень холестерина и глюкозы указывает на стресс для сердца и нарушение метаболизма. Показатели альбумина и билирубина свидетельствуют о нагрузке на печень, а изменения в клетках крови предупреждают о проблемах с иммунитетом и свертыванием. Дополнительный генетический анализ подтвердил, что ПТСР является первопричиной этих физических отклонений.

«Это многосистемное влияние помогает нам понять, почему нелеченая ПТСР может иметь такие разрушительные последствия для общего состояния здоровья пациентов», — отметила доктор Юнга Хизер Ли.

Новые подходы к обследованию пациентов

Использование стандартных анализов крови может стать удобным и скорым инструментом для врачей. Это позволит вовремя выявлять пациентов, нуждающихся в расширенном медицинском обследовании для профилактики хронических заболеваний. Такой подход рассматривает ПТСР как комплексное состояние, требующее одновременного лечения как психики, так и тела.

Исследователи отмечают, что эти маркеры следует использовать только в качестве подсказки, а не самостоятельные инструменты для установления диагноза. Для окончательного подтверждения эффективности метода необходимо провести более масштабные тестирования.

Реклама

Напомним, проблемы с засыпанием часто связывают со стрессом или режимом дня, однако врачи отмечают: значительное влияние имеет и ежедневное питание. Кроме хорошо известных «сонных» продуктов типа вишни или индейки, существует ряд менее очевидных, но эффективных вариантов, которые помогают организму расслабиться и легче перейти в фазу сна.

Новости партнеров