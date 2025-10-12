Пять фруктов с наивысшим содержанием витамина С — это не апельсин и не лимон

Папайя / © Associated Press

Витамин С выполняет многие важные функции в нашем организме, но, прежде всего, он поддерживает иммунную систему в борьбе с патогенами. Организм не сохраняет его, поэтому мы должны получать его из пищи. Но не только в лимоне много витамина C.

Издание Healthline называет 5 фруктов, где много содержится витамина С.

Гуава

100 г гуавы содержат 228 мг витамина С. Фрукты не только могут похвастаться богатым содержанием витамина С, но и имеют другие преимущества для здоровья, такие как улучшение контроля уровня сахара в крови, для здоровья сердца, кишечника и защита кожи.

Болгарский перец

100 г болгарского перца содержат 128 мг витамина С. Болгарский перец также известен тем, что поддерживает здоровье глаз и укрепляет иммунитет, кроме высокого уровня витамина С.

Киви

100 г киви содержат 93 мг витамина С. Этот фрукт является отличным источником витамина С, а также помогает защитить от сердечных заболеваний, способствуя здоровью пищеварения.

Папайя

100 г папайи содержат 61 мг витамина С. Папайя помогает нейтрализовать свободные радикалы, уменьшить окислительный стресс, улучшить пищеварение, способствуя расщеплению белка, и поддерживать здоровье кожи.

Клубника

100 г клубники содержат 59 мг витамина С. Клубника также имеет ряд преимуществ для здоровья: нейтрализацию свободных радикалов, уменьшение воспаления, улучшение чувствительности к инсулину, защиту кожи, облегчение боли и отеков от остеоартрита, содействие здоровью сердца.

Эксперты рекомендуют женщинам употреблять 75 мг витамина С ежедневно, тогда как мужчинам — до 90 мг. Беременным женщинам — до 85 мг в день.

