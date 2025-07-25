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Пять ключевых признаков, которые могут указать на то, что вы психопат
Они не чувствуют вины и легко разрушают жизнь. Психиатр объяснил, как выявить психопат.
Известный мусульманский психиатр и консультант Ахмед Ханкир назвал пять ключевых признаков, помогающих распознать психопата. Он также разъяснил, какую опасность представляют обществу такие личности из-за своих действий и слов.
Об этом пишет The Mirror.
По словам психиатра, именно эти признаки помогут вам распознать психопата как у других, так и в себе.
1. Мастер манипуляции
По словам Ханкира, первым признаком может стать то, что психопаты являются «мастерами манипуляций». Это проявляется в их хитрости и рассудительности относительно того, как нажиться на ваших уязвимостях.
«Такие люди будут выглядеть искренними и невинными, чтобы постепенно завоевать ваше доверие. Однако, как только они увидят «трещину» в вашей стойкости, они будут использовать ее, пока вы не будете эмоционально истощены и отброшены», — отметил врач.
Как отмечает психиатр, большинство людей не осознают, что происходит, пока не становится слишком поздно. Именно в такой момент им приходится принимать ситуацию в свои руки.
2. Нездоровый эгоизм
Вторая отличительная черта — преувеличенное чувство собственной важности. Такие люди не просто считают себя важными, знают это как научный факт.
«Они считают себя выше других и верят, что общепринятые правила применяются ко всем, но не к ним. Законы, мораль, границы — все это для других людей. По их мнению, они безупречны», — отметил Ханкир.
3. Отсутствие чувства вины и раскаяния
Профессор Ханкир, которого многие знают из-за кинематографических образов психопатов, отметил их неспособность испытывать раскаяние или вину.
«Они разрушают жизнь, не чувствуя ни малейшей жалости», — объяснил он.
Как отметил врач, такие люди могут лгать, обманывать, изменять или даже полностью уничтожать кого-то, при этом ничего не ощущать.
«Ни вины, ни стыда, ни лишних мыслей. Иногда даже возникает вопрос — есть ли у них вообще сердце», — отметил Ханкир.
4. «Ненастоящий шарм»
Четвертая черта, отличающая психопата — это его «ложный шарм».
Сначала такие люди производят впечатление невероятно харизматичных и остроумных, прежде чем полностью влюбятся в кого-нибудь.
По словам психиатра, со временем это обаяние становится «перформативным, пустым и тревожным», что приводит к тому, что эта маска в конце полностью спадает с лица.
5. Отсутствие эмпатии и жестокость
Психопаты, по словам Ханкира, психопаты — это люди, лишенные сострадания и способности к эмпатии — это ясно видно по их поведению с животными, близкими и даже незнакомцами.
«Они демонстрируют вопиющую жестокость в словах и поступках. При этом они всегда обвиняют своих жертв в том, как те реагируют на причиненный вред», — объяснил эксперт.
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