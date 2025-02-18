Пять линз за одним глазом: врачи случайно сделали шокирующее открытие – фото

Команда китайских пластических хирургов недавно сообщила о первом странном случае с 33-летней женщиной, потерявшей по меньшей мере пять контактных линз за левым глазом.

Об этом пишет Oddity Central.

Пациентка прибыла в больницу пластической хирургии Китайской академии медицинских наук в Пекине для лечения гемифациальной атрофии с целью улучшения симметрии лица. Первоначальный обзор показал, что левая сторона ее лица была атрофирована, а левое глазное яблоко слегка впало.

После тщательного обследования лица женщины медицинская команда решила применить аутологическую пересадку жира, чтобы смягчить последствия ее состояния. Но они не ожидали, что во время процедуры за глазным яблоком найдут не одну, а целых пять разных контактных линз.

Медики нашли пять линз за глазом женщины

Пациентка рассказала врачам, что за последние несколько месяцев потеряла несколько контактных линз, но никогда не думала, что они застряли в ее глазу.

Китаянка носила контактные линзы в течение нескольких лет и гемифациальная атрофия создала достаточно места для того, чтобы они исчезли. Гемифациальная атрофия – это состояние, при котором жировая ткань внутри глаза атрофируется и глазное яблоко уменьшается. Когда женщине ввели жир в глаза, он вытолкнул пять различных контактных линз, которые, как она думала, случайно выпали.

"К счастью, в этом случае не было никаких проблем, вызванных оставшимися в его глазах контактными линзами", — отметили медики. Но если бы они оставались на глазах в течение длительного времени, риск побочных эффектов, таких как раны роговицы и микробные инфекции, увеличился бы.

Медики нашли пять линз за глазом женщины

Этот странный случай привлек внимание офтальмологов и других медицинских сообществ, поскольку, как сообщается, это первый случай, в котором было подтверждено, что несколько контактных линз были спрятаны внутри конъюнктивы.

Напомним, мужчина вонзил в пенис две большие иглы и они оказались в ягодицах. В теле китайца также были обнаружены 10 маленьких стальных шариков.

Читайте также: