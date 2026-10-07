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Пять лучших фруктов для здоровья сердца: кардиолог назвал своих фаворитов
Некоторые привычные фрукты содержат клетчатку и растительные соединения, которые, как считается, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Профессор кардиологии назвал пять своих фаворитов.
Рацион с достаточным количеством фруктов и овощей может стать важной составляющей заботы о сердечно-сосудистой системе. Профессор и специалист по сердечно-сосудистым рискам Хосе Абеллан-Алеман назвал пять фруктов, которые он сам выбирает для сбалансированного питания.
Об этом сообщило издание Mirror.
По словам эксперта, польза фруктов связана не только с витаминами и минералами. Они также содержат клетчатку и полифенолы — растительные соединения, которые, как считается, благотворно влияют на здоровье сердца. Абеллан-Алеман советует не сосредотачиваться на одном продукте, а включать в рацион фрукты разных цветов.
Красный виноград
Одним из фаворитов профессора является красный виноград. Он содержит антоцианы — растительные пигменты, потребление которых связывают со здоровьем сердечно-сосудистой системы. По словам Абеллана-Алемана, систематический обзор показал: среди людей, которые получали больше всего антоцианов с пищей, общий риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 26% ниже. В то же время для подтверждения такого эффекта необходимы дальнейшие исследования.
Яблоки
Обычные яблоки являются источником растворимой клетчатки, в частности пектина. Он может снижать всасывание холестерина в кишечнике. Кроме того, яблоки содержат флавоноиды — растительные соединения, которые изучаются в связи с их потенциальной пользой для сердечно-сосудистой системы.
Цитрусовые
К этой группе относятся, в частности, апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы. Они содержат флавоноиды гесперидин и нарингин, а также калий. По словам профессора, эти вещества связывают с поддержанием нормального кровяного давления.
Абеллан-Алеман советует отдавать предпочтение цельным цитрусовым, а не только соку, поскольку в этом случае организм получает ещё и клетчатку.
Вишни
Вишни также содержат антоцианы и флавоноиды. Предварительные исследования показывают, что их употребление может быть связано со снижением артериального давления и улучшением функции эндотелия — слоя клеток, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Впрочем, ученым еще необходимы дополнительные исследования.
Гранат
Пятым в списке стал гранат. Его зерна богаты полифенолами, в частности антоцианами, обладающими антиоксидантными свойствами. Они могут помогать нейтрализовать свободные радикалы — нестабильные молекулы, способные повреждать клетки.
В то же время профессор подчеркнул, что не стоит ограничивать рацион только этими пятью фруктами. Различные фрукты содержат разные питательные вещества и растительные соединения, поэтому ключевым принципом он называет разнообразие фруктов и овощей в ежедневном меню.
Напомним, ранее мы сообщали, что для противовоспалительного рациона не обязательно искать экзотические продукты. Осенью полезные вещества можно получать из привычных фруктов, овощей, орехов и специй.