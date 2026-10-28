Прикосновение к собаке смягчает реакцию на предстоящий стресс / © pexels.com

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Поглаживание собаки может быть не только приятным способом провести время с домашним питомцем, но и помогать организму справляться со стрессовыми ситуациями. В новом исследовании ученые обнаружили, что физический контакт с животным во время короткого перерыва был связан с менее выраженной физиологической реакцией на следующую стрессовую задачу.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Как проводили эксперимент

В исследовании приняли участие 64 владельца собак — 51 женщина и 13 мужчин. Средний возраст участников составил около 34 лет. Все собаки были здоровыми и не менее двух лет.

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Ученые из Университета Инсбрука в Австрии предложили участникам выполнять задачи, вызвавшие стресс. В одном случае нужно было быстро отвечать на вопросы по общим знаниям, в другом – выполнять арифметические вычисления в определенном темпе. За участниками дистанционно наблюдал оценщик, который давал негативные комментарии по поводу их результатов.

Физиологические реакции фиксировали с помощью электрокардиографии (ЭКГ), регистрирующей электрическую активность сердца, и электроэнцефалографии (ЭЭГ), измеряющей электрическую активность мозга.

После первого задания у участников было пять минут на восстановление. Часть могла свободно прикасаться к собаке, гладить ее и взаимодействовать с ней. В других случаях животное оставалось на поводке за пределами досягаемости. После перерыва все проходили второй раунд стрессового теста.

Как прикосновение к собаке повлияло на организм

Во время стрессовых заданий у участников ускорялось сердцебиение, уменьшалась вариабельность сердечного ритма – показатель, отражающий изменения интервалов между ударами сердца. На ЭЭГ также фиксировали уменьшение альфа-активности связываемого с расслаблением мозга и усиление бета-активности, связанной с более высоким уровнем когнитивного возбуждения.

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Первоначально исследователи предполагали, что контакт с собакой поможет участникам быстрее восстановиться после первого испытания. Однако результаты этого не подтвердили: у гладивших животное во время пятиминутного перерыва не было заметного ускорения восстановления по сравнению с участниками, которые не могли касаться собак.

Различия проявились во время второго стрессового теста. У людей, которые во время предыдущего перерыва физически взаимодействовали со своими собаками, зафиксировали более слабую физиологическую реакцию: сердце билось медленнее, вариабельность сердечного ритма была выше, а изменения альфа-активности мозга были менее выраженными.

Это дает основания предполагать, что прикосновение к домашнему питомцу может не столько ускорять восстановление после уже пережитого стресса, сколько смягчать реакцию организма на последующую нагрузку.

Почему люди могут не замечать этого эффекта

Интересно, что собственные оценки участников не полностью совпадали с физиологическими показателями. Люди не сообщали о столь заметных отличиях в своих ощущениях, которые исследователи зафиксировали с помощью ЭКГ и ЭЭГ.

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То есть организм мог реагировать на следующую стрессовую задачу иначе, хотя сами участники не обязательно чувствовали, что им стало легче. Это еще раз показывает, что субъективное чувство напряжения не всегда точно отражает все происходящие во время стресса физиологические процессы.

В то же время, исследование не доказывает, что поглаживание собаки защищает от любых будущих стрессовых ситуаций. Эксперимент проводился в контролируемых лабораторных условиях, а не в повседневной жизни. Участниками были владельцы собак, поэтому результаты также нельзя автоматически распространять на всех людей или взаимодействие с другими животными.

Авторы работы считают, что физический контакт может быть одним из механизмов, благодаря которым взаимодействие с домашними питомцами положительно влияет на самочувствие. Для более точного понимания этого эффекта требуются дальнейшие исследования.

Как домашние питомцы влияют на стресс и самочувствие — последние новости

Физический контакт с животными и раньше связывали с изменениями физиологической реакции на стресс. В одном из исследований участники, которые в течение десяти минут общались с кошками или собаками, имели более низкий уровень кортизола — гормона, связанного со стрессовой реакцией организма.

В то же время, реакция на такое взаимодействие может зависеть от особенностей самого человека. Исследователи, изучавшие повадки людей, любящих гладить кошек, предположили, что контакт с животными может помогать регулировать эмоции и переключать внимание с повседневных переживаний. Это не значит, что все люди реагируют одинаково, но любовь к поглаживанию кошек имеет интересное объяснение , особенно в контексте того, как люди справляются с эмоциональной нагрузкой.

При этом собаки могут влиять на самочувствие хозяев не только из-за прикосновения, но и из-за ежедневных привычек: прогулок, игр и регулярного взаимодействия, создающих предполагаемый ритм дня. Ученые и специалисты по поведению животных обращают внимание, что обычное поглаживание собаки может помогать расслабиться , хотя наличие любимца не гарантирует защиты от стресса или проблем с психическим здоровьем.

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