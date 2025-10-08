- Дата публикации
Пять ошибок, мешающих выздороветь: чего нельзя делать во время гриппа и простуды
Не можете долго поправиться от простуды? Возможно, вы совершаете одну из распространенных ошибок, мешающих вашему иммунитету бороться с вирусом.
Во время гриппа и простуды многие бессознательно совершают ошибки, которые не только затягивают болезнь, но и могут привести к серьезным осложнениям. Эксперты назвали пять наиболее распространенных действий, которые следует избегать, чтобы помочь организму быстрее справиться с инфекцией.
Об этом пишет Huffpost.
Пренебрежение отдыхом
Желание как можно скорее вернуться на работу или к делам является главным врагом иммунитета. Организм тратит огромное количество энергии на борьбу с вирусом. Если вы не даете себе отдыха, эта энергия распыляется и болезнь затягивается. Более того, недосыпание и физические нагрузки повышают риск осложнений, таких как бронхит или пневмония.
Путешествия и выход «в люди»
Одна из самых плохих вещей, которую можно сделать во время болезни, — не оставаться дома. Выход на работу, в магазин или на вечеринку не только лишает вас необходимого отдыха, но и подвергает опасности окружающих. Вирусные заболевания заразны, поэтому при лихорадке, кашле или насморке лучшее решение — изолироваться.
Забывать о мытье рук
Когда вы кашляете, чихаете или касаетесь лица, вирусы скапливаются на руках. Прикоснувшись к дверной ручке, вы распространяете инфекцию. Коснувшись грязными руками глаз или носа, вы можете «вернуть» вирус обратно в организм. Регулярная мойка рук с мылом — один из лучших способов защитить себя и близких. Если нет возможности, следует использовать антисептики на основе спирта.
Плохое питание и обезвоживание
Во время болезни организма, как никогда, нужны витамины, минералы и достаточное количество жидкости для эффективной борьбы. Фастфуд, обработанные продукты и сладости только создают дополнительное воспаление. Вместо этого следует отдать предпочтение питательным продуктам, богатым витамином С, и пить много воды, чая или теплого бульона. Алкоголь угнетает иммунную систему, поэтому от него следует отказаться.
Игнорирование масок и гигиены
Если вам все же необходимо выйти из дома во время болезни, маска обязательна. Она значительно уменьшает риск передачи инфекции другим людям. Также следует помнить о простых правилах гигиены: не пользоваться общей посудой или столовыми приборами, чтобы не заразить членов семьи.
Напомним, в Украине начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В этот период традиционно наблюдается рост количества случаев респираторных инфекций с последующим прогнозируемым превышением эпидемического порога.