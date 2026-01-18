Пять признаков, что пора обратить внимание на печень

Проблемы с печенью могут возникнуть в любом возрасте / © Freepik

Печень — «тихий труженик» нашего организма. Она фильтрует кровь, обезвреживает токсины, принимает участие в пищеварении и обмене веществ. При этом печень редко подает явные сигналы о неисправностях, особенно на ранних стадиях болезней.

По данным медиков, до 70% людей с жировой болезнью печени даже не подозревают о своем состоянии. Причина — отсутствие классической боли. Орган подает другие, значительно менее очевидные сигналы, которые часто списывают на стресс или усталость.

Основные признаки проблем с печенью:

Пожелтение кожи или глаз

Расширение кровеносных сосудов, находящихся непосредственно под поверхностью кожи

Увеличение селезенки

Вздутие живота без причин со стороны желудочно-кишечного тракта

Покраснение ладоней

Специалисты советуют: ограничить сахар и ультраобработанные продукты, снизить алкоголь до минимума, добавить регулярную физическую активность следить за режимом сна и не заниматься самолечением.

Где болит печень

Основная масса печени расположена в правом верхнем отделе живота под диафрагмой. Поэтому и болевые ощущения обычно локализуются справа под ребрами. Левая часть печени простирается до середины и немного влево, но в норме она не выходит за левый предел грудной клетки. Если вы чувствуете дискомфорт в правом боку чуть ниже грудной клетки — скорее всего, проблема связана с печенью или желчными путями.

