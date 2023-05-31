Пять признаков недостатка витаминов, которые нельзя игнорировать: могут быть тяжелые осложнения

Большинство витаминов, которые нам нужны, мы усваиваем вместе с едой. Но наше питание не всегда сбалансировано, мы можем страдать от дефицита определенных витаминов, сами того не понимая.

Диетология Мелисса Сновер рассказала, какие пять признаков указывают на то, что нужно сменить рацион или начать принимать витамины дополнительно.

Как отметила диетология: «Предупредительные признаки дефицита витаминов могут отличаться от человека к человеку, но есть несколько ключевых факторов, за которыми важно следить, поскольку они могут свидетельствовать о том, что вашему организму не хватает определенных минералов и витаминов».

Сухость кожи

Если сухость кожи сопровождается такими симптомами, как зуд и шелушение кожи, это может свидетельствовать о недостатке витамина D.

Витамин D усваивается организмом через кожу на солнце и через потребление пищи, поэтому в зимний период, когда солнца не хватает, некоторые люди часто чувствуют сухость и кожный зуд.

Язвы во рту

Хотя трещины в уголках рта и язвы во рту могут быть вызваны различными причинами, например чрезмерным выделением слюны или обезвоживанием, они также могут быть вызваны недостаточным потреблением железа и витаминов группы В. Поэтому важно проверить, достаточно ли в рационе этих витаминов.

Кровоточивость десен

Кровоточивость десен может быть признаком недостатка витамина С, который играет важную роль в повышении иммунитета, в заживлении ран, действует как антиоксидант, предотвращающий повреждение клеток.

Кровоточивость десен, образование кровоподтеков, частые кровотечения из носа являются основными предупредительными признаками, на которые следует обратить внимание, поскольку они указывают на серьезную нехватку витамина С в организме. Еще одним серьезным следствием дефицита витамина С является цинга, которая ингибирует иммунную систему и ослабляет мышцы и кости.

Поскольку организм не вырабатывает витамин С самостоятельно, очень важно следить за тем, достаточно ли он получает этот витамин снаружи.

Потеря волос

Если вы вдруг обнаружили клок волос на своей подушке или во время мытья головы, это может быть признаком низкого уровня железа, биотина и цинка. Все эти витамины и минералы необходимы для стимуляции роста волос и восстановления.

Боль в костях

Боль в костях может предупреждать о недостатке витамина D, который жизненно важен для регуляции количества кальция и фосфата в организме, поддержания здоровья костей, зубов и мышц.

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