Пять продуктов, которые помогают снизить риск деменции и поддерживают здоровье мозга

Количество людей с деменцией в мире растет, и врачи отмечают — образ жизни и питание могут существенно повлиять на здоровье мозга. Хотя эффективных лекарств от деменции или болезни Альцгеймера пока не существует, исследования показывают: определенные продукты помогают поддерживать когнитивные функции и сохранять ясность ума в пожилом возрасте.

Express

Специалисты советуют обратить внимание на пять групп продуктов, которые способствуют работе мозга и памяти.

Яйца

Яйца содержат холин — вещество, положительно влияющее на работу мозга, в частности на память и концентрацию. Их можно употреблять в любом виде: вареные, жареные, в составе салатов или супов. Это доступный источник белка, который легко усваивается организмом.

Красочные фрукты и овощи

Продукты ярких цветов — морковь, болгарский перец, тыква, томаты, зелень — содержат каротиноиды, поддерживающие клетки мозга. Регулярное потребление таких овощей и фруктов может помочь снизить риск возрастных когнитивных нарушений.

Бобовые и ягоды

Фасоль, чечевица, горох и нут содержат клетчатку и белок, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. А ягоды — черника, ежевика, смородина — имеют мощные антиоксиданты, уменьшающие воспалительные процессы в мозге. В сочетании эти продукты поддерживают энергию и защищают клетки от старения.

Продукты, богатые флавоноидами

Флавоноиды содержатся в яблоках, луке, темном шоколаде и зеленом чае. Они улучшают кровообращение, способствуют работе нервной системы и могут уменьшить риск деменции почти на треть. Полезная привычка — заменить привычный десерт кусочком черного шоколада или чашкой зеленого чая.

Цельнозерновые продукты

Ученые доказывают, что регулярное употребление цельнозерновой каши, хлеба или макарон положительно влияет на работу мозга. Цельное зерно содержит витамины группы B, которые поддерживают нервную систему и способствуют стабильной работе мозга.

Медики отмечают, что добавление этих продуктов в ежедневное меню помогает не только сохранить память, но и улучшить настроение и общее самочувствие. Сбалансированное питание — простой и доступный способ поддержать здоровье мозга без дорогих препаратов.

