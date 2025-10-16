ТСН в социальных сетях

Пять продуктов, которые помогают снизить риск деменции и поддерживают здоровье мозга

Медики советуют включить в рацион яйца, ягоды, бобовые, овощи и цельнозерновые продукты. Они улучшают память и могут помочь снизить риск деменции.

Количество людей с деменцией в мире растет, и врачи отмечают — образ жизни и питание могут существенно повлиять на здоровье мозга. Хотя эффективных лекарств от деменции или болезни Альцгеймера пока не существует, исследования показывают: определенные продукты помогают поддерживать когнитивные функции и сохранять ясность ума в пожилом возрасте.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты советуют обратить внимание на пять групп продуктов, которые способствуют работе мозга и памяти.

  • Яйца

Яйца содержат холин — вещество, положительно влияющее на работу мозга, в частности на память и концентрацию. Их можно употреблять в любом виде: вареные, жареные, в составе салатов или супов. Это доступный источник белка, который легко усваивается организмом.

  • Красочные фрукты и овощи

Продукты ярких цветов — морковь, болгарский перец, тыква, томаты, зелень — содержат каротиноиды, поддерживающие клетки мозга. Регулярное потребление таких овощей и фруктов может помочь снизить риск возрастных когнитивных нарушений.

  • Бобовые и ягоды

Фасоль, чечевица, горох и нут содержат клетчатку и белок, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. А ягоды — черника, ежевика, смородина — имеют мощные антиоксиданты, уменьшающие воспалительные процессы в мозге. В сочетании эти продукты поддерживают энергию и защищают клетки от старения.

  • Продукты, богатые флавоноидами

Флавоноиды содержатся в яблоках, луке, темном шоколаде и зеленом чае. Они улучшают кровообращение, способствуют работе нервной системы и могут уменьшить риск деменции почти на треть. Полезная привычка — заменить привычный десерт кусочком черного шоколада или чашкой зеленого чая.

  • Цельнозерновые продукты

Ученые доказывают, что регулярное употребление цельнозерновой каши, хлеба или макарон положительно влияет на работу мозга. Цельное зерно содержит витамины группы B, которые поддерживают нервную систему и способствуют стабильной работе мозга.

Медики отмечают, что добавление этих продуктов в ежедневное меню помогает не только сохранить память, но и улучшить настроение и общее самочувствие. Сбалансированное питание — простой и доступный способ поддержать здоровье мозга без дорогих препаратов.

