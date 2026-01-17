Пять продуктов, в которых больше всего железа

Брокколи содержит железо

Железо является важным минералом для организма, играющего ключевую роль в росте и развитии. Оно помогает в производстве гемоглобина, важного белка в красных кровяных тельцах, который необходим для транспортировки кислорода в легкие и другие части тела.

О продуктах, богатых железом, которые вы должны включить в свой рацион, пишет Times of India.

Шпинат

Шпинат — темно-зеленый листовой овощ, обладающий богатством питательных веществ. Чашка вареного шпината содержит около 6,5 мг железа, что может значительно увеличить вашу ежедневную потребность в железе, которая составляет около 8 мг. Шпинат также богат растительными пигментами хлорофилла и каротиноидов.

Клубника

Сладкая, вкусная и сочная, клубника имеет мощный аромат и отличный вкус. 144 грамма клубники содержит 0,6 мг железа, что составляет 4% от рекомендованной суточной нормы. По данным Американского Красного Креста, клубника принадлежит к числу фруктов, богатых железом, и в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, например, апельсинами или помидорами, может привести к лучшему усвоению железа.

Инжир

Инжир является хорошим источником железа, калия, магния и кальция. В сыром инжире содержится около 1% рекомендованной суточной нормы железа. Сушеный инжир имеет более концентрированную дозу железа по сравнению со свежим. Он также содержит большое количество марганца, цинка, меди, никеля и стронция. Сушеный инжир является богатым источником фитохимических веществ и антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить хронические заболевания.

Орехи и семена

Орехи и семена являются богатым источником железа. Регулярное употребление орехов и семян, таких как фисташки, миндаль, кешью, кедровые орехи, орехи макадамия, тыквенные семена, семена кунжута, семена льна и семена конопли, могут помочь поддерживать оптимальный уровень железа в организме.

Брокколи

Брокколи относится к семейству капустных и его регулярное употребление связано со снижением риска сердечных заболеваний, холестерина и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы. Чашка или 156 г вареной брокколи содержит 1 мг железа, что составляет 6% от суточной нормы. Порция брокколи также помогает восполнить 112% суточной потребности в витамине С, что помогает вашему организму лучше усваивать железо.

Раньше мы писали о том, чем опасен дефицит железа и кто в группе риска. Больше об этом читайте в новости.