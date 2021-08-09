Пять простых дыхательных упражнений для снятия стресса: начните свой день правильно

Пять простых дыхательных упражнений для снятия стресса: начните свой день правильно

Глубокое дыхание поможет успокоить голову в начале рабочей недели.

Уделите 10-15 минут внимания дыханию утром понедельника и это упорядочит ваш неделю.

Согласно исследованиям, обычный режим снимет стресс и снизит уровень тревоги. Когда речь идет об утренней рутине, все, что вам нужно для начала, — внимание к собственному телу и дыханию. Медитация может улучшить концентрацию для принятия решений, показали исследования.

Следующие дыхательные упражнения расслабят ваше тело и разум, даря энергию на целый день.

Йога и медитация предусматривают вдох и выдох через нос. Наполную работает диафрагма — основная дыхательная мышца. Она позволяет глубже и спокойнее дышать. Кардио и силовые тренировки требуют выдохи носом и ртом, чтобы эффективно выделять углекислый газ.

Эти пять простых дыхательных упражнений касаются различных моделей дыхания. Каждое из них оживит ваш ум и тело, и вы начнете свой день правильно.

Выполняйте одно из этих упражнений в течение двух-трех минут каждое утро.

Глубокое дыхание

Вы, наверное, практиковали этот вид дыхания, если посещали занятия йогой.

Найдите удобное и тихое место, где вы не будете отвлекаться. Глубоко дышите носом в течение пяти секунд. Затем медленно выдохните через нос в течение пяти секунд. Сосредоточьтесь только на движении дыхания.

Во время вдоха диафрагма сокращается, обогащая воздухом в легкие.

Как это работает: диафрагма при натяжении движется вниз и расширяя брюшную стенку наружу. Когда вы делаете выдох, диафрагма расслабляется, а воздух выходит из легких, тогда как брюшная стенка выравнивается.

Такой вид дыхания еще называют диафрагмальным или брюшным. При постоянной практике оно помогает расслабиться, снижает частоту сердечных сокращений, ускоряет метаболизм и способствует снижению артериального давления.

Поочередное

Альтернативное дыхания ноздрями — еще один вид, о котором вы, возможно, слышали на уроках йоги. Его можно выполнять во время медитации или просто для расслабления.

Усядьтесь поудобнее, положите левую руку на левое колено, а правую — к носу. После выдоха закройте правую ноздрю правым большим пальцем. Вдохните через левую ноздрю.

Затем указательным пальцем закройте левую ноздрю и отпустите большой палец от правой ноздри. Выдохните через правую ноздрю.

После полного выдоха вдохните через правую ноздрю, держа левую закрытой. Затем закройте правую ноздрю правым большим пальцем, отпустите левую ноздрю и выдохните через левую.

Как это работает: поочередное дыхание ноздрями помогает расслабить ум, уменьшить тревогу и восстановить равновесие. Практикуя такое упражнение по утрам, вы сможете контролировать свои ежедневные стрессы и улучшить концентрацию.

Бодрящее

Эта модель дыхания сосредоточена на вдохе носом и выдохе ртом. Носовое дыхание помогает организму отфильтровать пыль или аллергены и увеличивает уровень кислорода в легких. Выдох через рот позволяет больше воздуха выходить из вашего тела и расслабляет челюсть и тело.

Сядьте удобно, скрестив ноги. Сожмите кулаки, поднимите руки у груди, при выдохе поднимайте руки. Затем при вдохе через нос опустите руки на уровне груди.

Как это работает: дыхательное упражнение ускоряет частоту сердечных сокращений.

Баланс

Поскольку этот вид дыхания не является самым естественным, он также помогает с осознанием.

Глубоко вдохните через нос и начните резко выдыхать воздух ртом сильными ударами, как бы выталкивая воздух.

Каждый выдох должен быть быстрым, выпуская небольшие порции воздуха из легких. Выдувайте 10 раз за выдох, будто задуваете по 10 крошечных свечей отдельно.

Как это работает: такое дыхание улучшает работу сердца и легких, помогает при пищеварении и связанных с этим проблемах (запоры и газообразование). Быстрые выдохи работают на брюшной пресс и помогают тонизировать сердце.

Медитация

Это просто, но лишь на первый взгляд. Концентрировать внимание сугубо на собственном дыхании чрезвычайно сложно, когда в наших головах так много мыслей.

Упражнение требует тихого пространства без отвлечений.

Сядьте в удобную позу и позвольте себе как можно естественнее вдохнуть и выдохнуть носом. Сосредоточьтесь на движении воздуха.

Вдыхая, почувствуйте и подумайте о воздухе, который курсирует внутри. Выдыхая, подумайте о выделении застоя воздуха и энергии.

Как это работает: дыхательная медитация снижает частоту сердечных сокращений, снижает кровяное давление и даже снимает усталость.

Начните утро с медитационного дыхания — предоставьте вашему телу новое начало, необходимое для успешного дня.

Выполнение любого из этих коротких дыхательных упражнений утром позволит вам обратить внимание на единственное, что является главным — дыхание.

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