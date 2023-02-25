Пять простых шагов: врач рассказывает, как быстро восстановиться после антибиотиков

Врачи считают, что даже если вы принимали пробиотики во время лечения антибиотиками, этого может оказаться недостаточно. Читайте на сайте ТСН.ua, как восстановить организм после приема антибиотиков.

Прием антибиотиков: последствия, время выведения, назначение

Антибиотики – группа препаратов, помогающих уничтожать бактерии. При их употреблении уничтожаются опасные, болезнетворные бактерии. Однако, вместе с ними также и те, которые полезны для нашего здоровья. Даже если терапия длилась недолго, количество и состав микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт, меняется.

По словам терапевта Йоанны Тронь, место полезных бактерий занимают патогенные микроорганизмы, а восстановление организма после терапии может длиться очень долго: недели, месяцы или даже годы. Поэтому во время приема антибиотиков врачи советуют дополнительно пить пробиотики, а затем обязательно позаботиться о восстановлении кишечной микрофлоры.

Последствия приема антибиотиков достаточно серьезны: от нарушения пищеварения, всасывания до развития диареи, запоров и опасных кишечных инфекций. Именно поэтому очень важно после антибиотиков восстановить полезную микрофлору. Время выведения антибиотика из организма зависит от того, где он концентрируется и какую химическую структуру имеет.

Вот пять простых шагов, которые, по мнению терапевта, помогут быстро восстановиться после антибиотиков.

Пребиотики

Они являются важнейшей едой для полезных бактерий, живущих в нашем кишечнике. В них не содержится никаких микроорганизмов, а только вещества, которые помогают стимулировать их работу и рост.

Иоанна рекомендует после приема антибиотиков обязательно добавить в свой рацион бананы, черешни и другие ягоды, цикорий, топинамбур, зеленые листовые растения, листовую капусту, спаржу, лук и артишоки. Именно они являются лучшим природным источником пребиотиков.

Пробиотики

После терапии антибиотиками следует продолжать принимать пробиотики. Терапевт указывает, что можно использовать как лекарственные средства, большинство из которых являются добавками, так и природные пробиотики. Специальные медикаменты помогают преодолеть слабость после антибиотиков, а также положительно влияют на пищеварительный тракт, предотвращают развитие диареи и запоров, которые часто появляются после приема лекарства.

Также после окончания терапии можно добавить в свой рацион некоторые продукты, являющиеся естественными пробиотиками. В частности, квас, кефир.

Физическая активность

Хотя человек часто ощущает слабость после антибиотиков, не нужно отказываться от движения. К примеру, можно ежедневно неторопливо прогуливаться на свежем воздухе. Кишечным бактериям "нравится", когда мы двигаемся, поэтому правильное количество упражнений очень важно. Если увеличить физическую активность, можно увеличить и количество полезных бактерий.

Легкая диета

Часто после приема антибиотиков у пациентов происходит нарушение аппетита: еда имеет неприятный вкус, желание что-нибудь съесть пропадает, а желудок может "болеть" после привычного обеда. Поэтому, чтобы быстро восстановиться после антибиотиков, важна легкая диета.

Разрушенный антибиотиками организм, прежде всего, нуждается в витаминах А и С, группе В. Обратите особое внимание на продукты, содержащие большое количество ненасыщенных жирных кислот (лосось, орехи, форель, авокадо, миндальное и арахисовое масло, сардины, арахисовое и оливковое масла, жилище .Они помогут укрепить иммунитет.

Отказ от сахара

Сахар оказывает вредное влияние на организм. А через прием антибиотиков может развиваться молочница, развитию которой способствует именно диета с большим содержанием сахара. Поэтому не стоит заедать стресс от лекарства печеньем или шоколадом. Лучше на время отказаться от этих продуктов, чтобы восстановить микрофлору после антибиотиков.

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