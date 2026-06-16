Пять самых полезных ягод для здорового питания: чем они полезны для организма

Ягоды / © Unsplash

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Черника, малина, клубника, ежевика и ягоды бойзении относятся к ягодам, содержащим большое количество антиоксидантов, клетчатки и других биологически активных соединений. Специалисты отмечают, что именно эти плоды отличаются высокой концентрацией антоцианов, флавоноидов и элаговой кислоты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме и уменьшать окислительный стресс.

Об этом сообщило издание CFWD.

Среди самых известных ягод особое место занимает черника. Она отличается высокой антиоксидантной активностью среди распространенных фруктов и овощей. Характерный синий цвет ей придают антоцианы — природные пигменты, входящие в ее состав. Исследования связывают регулярное употребление черники с поддержанием когнитивных функций, снижением артериального давления, замедлением окисления холестерина ЛПНП и уменьшением дискомфорта в мышцах после интенсивных физических нагрузок. Кроме того, эта ягода обладает умеренной гликемической нагрузкой.

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Малина ценится прежде всего за высокое содержание пищевых волокон. В одной чашке ягод содержится около 8 граммов клетчатки. Кроме того, она является источником витамина С и марганца. В ее составе содержится малиновый кетон — природное соединение, которое в отдельных исследованиях связывают с влиянием на активность ферментов, потребление кислорода и выработку тепла жировыми клетками.

Еще одной популярной ягодой является клубника. Она является одним из самых богатых источников витамина С среди ягодных культур. Одна порция может обеспечить более суточной нормы этого витамина. Он необходим для синтеза коллагена, поддержания работы иммунной системы и усвоения железа. Кроме того, клубника содержит флавоноиды, которые ученые связывают со снижением риска развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

Ежевика богата биофлавоноидами и витамином К, который играет важную роль в метаболизме костной ткани и процессах свертывания крови. Некоторые исследования также указывают, что экстракт этой ягоды может положительно влиять на память, координацию движений и способность удерживать равновесие. Полифенолы, содержащиеся в ежевике, взаимодействуют с клетками мозга и могут способствовать уменьшению воспалительных процессов.

К числу полезных ягод также относят бойзеновую ягоду— гибрид малины, ежевики, американской ежевики и логановой ягоды. Она содержит значительное количество клетчатки и фолиевой кислоты. По содержанию пищевых волокон бойзенова ягода обычно несколько превосходит ежевику. Исследования также показывают, что высокий уровень полифенолов в этих плодах может быть связан с улучшением функции легких и уменьшением проявлений астмы.

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Специалисты рекомендуют регулярно включать ягоды в ежедневный рацион. Их можно сочетать с овсянкой, йогуртом, смузи или использовать в качестве ингредиента для салатов. Регулярное употребление ягод помогает получать питательные вещества и антиоксиданты, которыми богаты эти плоды.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые популярные импортные суперфуды можно заменить доступными украинскими продуктами. В частности, семена льна назвали альтернативой чиа, чернику, шиповнику и облепихе — ягодам годжи, а иван-чай — японскому матча.

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