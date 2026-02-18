Пять скрытых симптомов сердечного приступа, которые часто игнорируют

Сердечный приступ / © Getty Images

Сердечный приступ может иметь роковые последствия, если человек не получит скорой и квалифицированной помощи.

Поэтому важно знать не только классические симптомы, но и менее очевидные сигналы организма, пишет Unilad.

Особенно тревожный факт: почти каждый пятый инфаркт может происходить без выраженных симптомов, и человек узнает о проблеме уже после причиненного вреда.

Вот пять признаков, на которые следует обратить внимание.

Головокружение или внезапная слабость

Внезапная неустойчивость, ощущение, будто «крутящаяся комната», или резкое ухудшение зрения могут быть тревожным сигналом. Благотворительная организация Heart Foundation отмечает:

«Если комната начинает крутиться или зрение ухудшается, ваше тело может предупреждать вас о приближающемся сердечном приступе. Немедленно сообщите об этом кому-нибудь, если вы чувствуете эти симптомы».

Одышка без очевидной причины

После физической нагрузки одышка – привычная реакция организма. Однако если затрудненное дыхание возникает в покое, это может свидетельствовать о серьезных нарушениях.

«Однако сжатие в груди, затрудненное дыхание или одышка с дискомфортом или без него иногда могут быть предупредительным знаком сердечного приступа», — заявляет Heart Foundation. «Если вы чувствуете одышку, которая не является для вас нормальной, лучше немедленно обратиться за медицинской помощью».

Тошнота, несварение или рвота

Такие симптомы часто связывают с проблемами желудочно-кишечного тракта. Однако если они появляются внезапно, не обходят или сопровождаются другими необычными ощущениями, следует проконсультироваться с врачом.

В редких случаях, по данным Heart Foundation, это может являться признаком «опасного для жизни инфаркта».

Внезапное потоотделение

Неожиданный холодный пот или озноб без очевидной причины – еще один менее известный симптом.

Фонд объясняет, что "внезапный озноб в теле, независимо от температуры окружающей среды, также может быть тревожным признаком".

Отсутствие симптомов

Наиболее коварный вариант – так называемый «тихий» инфаркт, когда явных признаков нет.

"В этом случае сердечный приступ может быть обнаружен лишь позже", - объясняет Heart Foundation.

Именно поэтому регулярные медицинские осмотры и внимание к изменениям в самочувствии играют ключевую роль.

Когда обращаться за помощью

Если вы или кто-то рядом испытывает необычную боль в груди, внезапную слабость, затрудненное дыхание или другие перечисленные симптомы – нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Время в таких ситуациях имеет решающее значение.

