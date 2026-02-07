Пять скрытых угроз для сердца: британский кардиолог назвал привычки, которые вредят здоровью

Кардиолог назвал 5 привычек угрожающих здоровью сердца / © Getty Images

Реклама

Здоровье нашего сердца зависит не только от соблюдения правильного питания и отказа от курения, но и от наших ежедневных привычек.

Об этом пишет The Mirror.

Британский кардиолог Кристофер Бройд из «Nuffield Health Brighton» назвал пять малоизвестных факторов риска — от качества сна до уровня стресса — которые могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Реклама

Недостаточная физическая активность

«Малоподвижный образ жизни может привести к увеличению веса, высокому уровню холестерина и повышению артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные физические упражнения имеют решающее значение для здоровья сердца», — пояснил кардиолог.

В то же время врач отмечает, что ежедневные изнурительные тренировки не являются обязательными — стоит начать с малого. Доктор Бройд советует выбирать активности, которые именно вам пришлись по душе: 10-минутные прогулки, растяжку, плавание или танцы.

Главное — найти интересное для вас занятие и удобное время для занятий, чтобы поддерживать мотивацию без насилия над собой.

Постоянный стресс

По словам Бройда, постоянный стресс, который возникает из-за трудностей на работе или дома, может привести к сердечным осложнениям.

Реклама

«Длительный стресс может негативно влиять на сердце, повышая кровяное давление и увеличивая риск сердечного приступа или инсульта. Стресс также способствует нездоровым механизмам преодоления стресса, таким как переедание или курение», — пояснил кардиолог.

В то же время он отметил, что хронический стресс может повышать кровяное давление, приводить к плохим пищевым привычкам и нарушать сон, что со временем может навредить здоровью сердца.

Наличие стратегий борьбы со стрессом является критически важным для здоровья. По словам доктора Бройда, снять напряжение и повысить уровень эндорфинов помогают регулярная физическая активность (ходьба, йога) или практики осознанности, в частности медитация и упражнения по глубокому дыханию.

Недостаточное количество сна

Врач Бройд отмечает, что недостаток сна или некачественный сон может повысить кровяное давление, способствовать ожирению и нарушить естественные процессы восстановления организма.

Реклама

Он рекомендует придерживаться регулярного режима сна, чтобы способствовать восстановительному, естественному сну.

«Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это помогает регулировать внутренние часы вашего организма и способствует более стабильному режиму сна. Занимайтесь успокаивающими делами перед сном, такими как чтение, и избегайте стимулирующих занятий, таких как просмотр интенсивных телепередач», — посоветовал кардиолог.

Врач также отмечает, что перед сном следует избегать чрезмерного употребления кофеина, алкоголя или никотина в вечерние часы.

Недостаток в организме витамина D

Дефицит витамина D, который возникает вследствие недостатка солнечного света, может повышать давление и создавать риск сердечных болезней.

Реклама

Доктор Бройд советует проводить на улице хотя бы 15-30 минут ежедневно, особенно зимой. Даже короткая прогулка в обед или выгул собаки помогут поддержать здоровье сердца и компенсировать недостаток света.

Социальная изоляция

Кардиолог предупреждает, что социальная изоляция или длительное одиночество могут увеличить риск сердечных заболеваний.

«Исследования показали, что одиночество может вызывать стресс, повышать кровяное давление и негативно влиять на иммунную функцию, что может навредить здоровью сердца», — пояснил врач.

Он советует не избегать контактов с друзьями или родственниками, если вас охватывает одиночество.

Реклама

«Улучшение социальных связей требует времени и усилий, но, прилагая целенаправленные усилия для связи с другими и построения отношений, вы можете улучшить свою сеть социальной поддержки и общее самочувствие, а в конечном итоге улучшить здоровье своего сердца», — добавил Бройд.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.