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Пять суперпродуктов: что есть, чтобы почки были здоровыми

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
1144
Время на прочтение
2 мин
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Пять суперпродуктов: что есть, чтобы почки были здоровыми

Фото: pixabay.com

Камни в почках часто возникают из-за неправильного питания, но вы можете сохранить почки здоровыми, включив в свой рацион определенные продукты.

Почки — едва ли не самый важный орган. Они хранят питательные вещества, одновременно удаляя отходы. Почки работают как фильтр организма. Они также помогают в выработке гормонов, стимулирующих рост красных кровяных клеток. Если вы хотите поддерживать здоровье почек, то должны знать о нескольких суперпродуктах, которые стоит есть.

Об этом пишет News Track.

Лук

© Pexels
Фото: Pexels

Лук очень полезен для людей, у которых есть проблемы с почками. Она содержит вещество, называемое простагландином, уменьшающим вязкость крови. Кроме того, она регулирует высокое кровяное давление.

Белок яйца

©

Белок способствует здоровью почек. Пациенты на диализе могут также воспользоваться яйцами, поскольку они являются источником белка.

Чеснок

© Pexels
Фото: Pexels

Потребление чеснока также способствует здоровью почек. Он не только добавляет вкус пищи, но также дает организму питательные вещества.

Капуста

© Pexels
Фото: Pexels

Капуста содержит очень мало натрия. Она содержит достаточное количество клетчатки, витамина K и витамина C. Вы можете употреблять капусту в салатах, чтобы поддерживать здоровье почек.

Оливковое масло

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Оливковое масло содержит полезные жиры. Они способствуют поддержанию здоровья почек. Поэтому вместо использования любого другого масла во время приготовления пищи используйте оливковое масло.

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Дата публикации
Просмотры
1144
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