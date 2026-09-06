Пылесос для кишечника: диетологи назвали самый полезный вид отрубей для похудения

Обычные отруби снижают уровень сахара и холестерина. / © Фото из открытых источников

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Многие покупатели в магазинах обходят полки с отрубями, поскольку этот продукт у многих ассоциируется с кормом для животных. Однако они обладают столь мощными полезными свойствами, что диетологи советуют обязательно добавлять их в человеческий рацион.

Об удивительном влиянии этого неприметного ингредиента на организм пишет Teraz Gotuje.

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Польза для организма: от пищеварения до нервной системы

Отруби являются очень богатым источником ценной клетчатки, которая существенно улучшает перистальтику и помогает очистить кишечник от токсинов . Благодаря увеличению выработки пищеварительного сока, этот продукт также значительно облегчает процесс переваривания тяжелой и жирной пищи.

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Регулярное употребление отрубей надежно защищает сердечно-сосудистую систему, поскольку они эффективно снижают АД и уровень холестерина в крови. Кроме того, это пищевое приложение ограничивает всасывание сахара и замедляет скачки глюкозы после еды, что помогает предотвратить развитие диабета.

Этот низкокалорийный продукт прекрасно подходит для похудения, поскольку клетчатка обеспечивает длительное ощущение сытости и предотвращает постоянные перекусы . В то же время большое количество витаминов группы B и магния положительно влияет на нервную систему, улучшая память и предотвращая депрессивные состояния.

Виды отрубей: какой вариант выбрать для здоровья

На полках супермаркетов чаще всего можно найти овсяные и пшеничные отруби, отличающиеся своим составом и калорийностью. Однако самыми полезными эксперты считают отруби из однозернышки , поскольку они содержат меньше калорий и больше клетчатки по сравнению с другими видами.

Эта элитная разновидность отрубей чрезвычайно богата ценными аминокислотами, такими как фенилаланин, метионин и тирозин. К тому же он снабжает организм солидной порцией необходимого железа, цинка, марганца и магния.

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Как употреблять: лучшие кулинарные сочетания

Универсальный вкус этого ингредиента позволяет легко комбинировать его с разнообразными свежими блюдами и напитками. Поскольку отруби можно есть сырыми , они становятся идеальным хрустящим дополнением к витаминным зеленым салатам или фруктовым коктейлям.

Самым популярным способом использования отрубей остается традиционное обогащение домашнего хлеба и свежих булочек. Их также очень удобно добавлять прямо в тесто во время приготовления омлетов, блинов, гофров или сладких оладий.

Для максимально быстрого и здорового завтрака эксперты советуют ежедневно смешивать всего две столовые ложки отрубей с обычным йогуртом. Такая простая утренняя привычка поможет приятно разнообразить классическую овсянку с фруктами и улучшить самочувствие на весь день.

Напомним, исследователи разработали новый бескалорийный подсластитель , который в тысячи раз слаще обычного сахара. В то же время, он абсолютно не влияет на уровень глюкозы и инсулина в крови.

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