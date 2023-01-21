Работа при свечах: как сохранить зрение, если нужно работать за компьютером во тьме

Даже без света украинцы продолжают работать. Однако долгосрочная работа за компьютером в темноте может стать причиной проблем со зрением. Читайте на сайте ТСН.ua, как безопасно работать за экраном без света.

Глазам трудно приспособиться к работе в темноте. Поэтому из-за длительного сидения перед экраном во время отключения электроэнергии может стать причиной появления жжения, усталости и ощущения дискомфорта. Врач-офтальмохирург Татьяна Манойло поделилась рекомендациями, как сохранить зрение во время работы за компьютером в темноте и рассказала, почему это опасно.

Почему работа за экраном в темноте опасна

Человек видит предметы вокруг себя, потому что глаза воспринимают солнечные лучи, отражающиеся от разных вещей. Хотя некоторые думают, что излучение разнообразных гаджетов (ноутбук, смартфон и т.д.) ухудшает зрение, на самом деле оно безвредно.

Проблема состоит в другом. Физиологически человеку неприсуще долго смотреть на светящийся экран. Это может истощать пигментный эпителий сетчатки. Как результат, появляется зрительная усталость, снижается концентрация, что отрицательно сказывается и на эффективности работы.

А вот тьма вокруг эту проблему обостряет. Особенно это опасно для людей с дальнозоркостью, близорукостью или астигматизмом. В таком случае лучше скорректировать зрение с помощью контактных линз или очков. Иначе для фокусировки на экране придется прилагать гораздо больше усилий. Это может привести в долгосрочной перспективе к ухудшению остроты зрения, головной боли, потере трудоспособности.

Поэтому офтальмологи рекомендуют работать с разнообразными гаджетами только в хорошо освещаемых помещениях. Тогда лучи света будут равномерно рассеиваться сетчаткой и зрительная мышца перестанет напрягаться.

Что делать, если возникает жжение во время работы за компьютером во тьме

Если нужно долго сидеть перед экраном в темноте, у некоторых людей возникает жжение в глазах. По словам врача, связано это с происходящим пересушиванием слезной пленки глаза.

Именно она защищает глаз от негативного влияния окружающей среды. Обновляется пленка, когда человек моргает. А когда мы работаем за компьютером, то моргаем гораздо реже. Поэтому слезная пленка рвется менее чем за десять секунд. Тогда глаз становится более чувствительным к загрязненному или сухому воздуху. И это может стать причиной возникновения такой болезни как "сухой глаз".

Чтобы не чувствовать дискомфорт, рекомендуется увлажнять воздух в помещении, где вы работаете. Однако в условиях, когда отключается электроэнергия, это невозможно. В таком случае на помощь придут любые увлажняющие капли для глаз.

Как работать за компьютером в темноте безопасно

Конечно, лучше избегать таких моментов, когда нужно долгое время работать перед экраном в темноте. Но, если выбора нет, врач дала следующие советы:

использовать "искусственные слезы" — детям увлажняющие капли можно давать только после назначения врача;

ежечасно выполнять специальные дела для глаз – пяти минут должно хватить;

смотреть на экран лучше с расстояния не менее 60-80 см;

при использовании контактных линз обязательно соблюдать все правила гигиены;

питаться сбалансированно – больше ягод, фруктов, овощей, рыбы, масла, орехов, семян и исключить фастфуд, полуфабрикаты;

не читать в темноте, даже если вы используете фонарик;

позаботиться о дополнительном источнике питания, например на батарейках.

Если дискомфорт не исчезает, следует обратиться за консультацией к офтальмологу. Он поможет подобрать правильное исцеление.