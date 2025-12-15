Работает ли подсчет калорий для похудения в 2025 году: что говорят специалисты

Подсчет калорий / © Associated Press

Проблема лишнего веса продолжает расти, а интерес к проверенным способам его контроля не ослабевает. Один из них — подсчет калорий, который используют уже более века. Но работает ли он в 2025 году, когда на рынке?

TSN.ua проанализировал рекомендации австралийских специалистов и материалы YourHealth и Harvard Health, чтобы объяснить, почему подсчет калорий остается действенным инструментом контроля веса и как меняется подход к питанию в 2025 году.

Специалисты отмечают: основная формула похудения не изменилась — если организм тратит больше энергии, чем получает с пищей, вес обычно уменьшается. Подсчет калорий помогает следить за этим балансом и видеть реальную картину пищевых привычек. Именно поэтому многие австралийцы и дальше выбирают этот метод, пользуясь онлайн-калькуляторами и мобильными приложениями.

Почему подсчет калорий все еще работает

Главное преимущество — осознание того, сколько еды человек реально потребляет. Часто разница между «кажется» и «есть» оказывается существенной. Регулярное фиксирование рациона помогает увидеть свои «слепые зоны» — например, калорийные перекусы между основными приемами пищи, контролировать размеры порций и постепенно отказываться от чрезмерно калорийных продуктов.

Сам метод не гарантирует автоматического похудения, однако в сочетании с умеренными порциями, здоровым меню и двигательной активностью он работает стабильно.

Для кого этот метод подходит, а для кого — нет

Не все одинаково воспринимают подсчет калорий. Некоторым достаточно нескольких недель, чтобы он вошел в привычку. Другие быстро чувствуют напряжение: цифры начинают доминировать над чувством голода и сытости.

Эксперты предупреждают: если человек начинает чрезмерно зацикливаться на каждом грамме и калории, испытывает тревогу или навязчивые мысли о еде, стоит остановиться и проконсультироваться с врачом. Такие проявления могут сигнализировать о рисках развития нарушенного пищевого поведения.

Для тех, кому подсчет кажется слишком стрессовым, альтернативой может быть осознанное питание: медленнее есть, прислушиваться к сигналам тела, делать выбор в пользу продуктов с высокой питательностью, а не только удобством или «комфортом».

Вывод специалистов однозначен: универсального решения не существует. Для кого-то эффективным будет именно подсчет калорий, для кого-то — более гибкий режим.

Как изменилось отношение к подсчету калорий

Этот подход приобрел популярность еще в начале XX века благодаря работам Уилбура Атвотера и книге Лулу Хант Питерс. Тогда калория стала символом личной ответственности за питание.

В 2020-2025 годах акцент сместился: люди все чаще обращают внимание не только на количество калорий, но и на качество продуктов. В тренде — цельные злаки, овощи, фрукты, бобовые, нежирные белки. Все, что обеспечивает длительное ощущение сытости и снижает риски хронических заболеваний.

Еще одно изменение — переход к более устойчивым привычкам. Диеты жесткого типа часто не работают в долгосрочной перспективе, ведь ограничивают удовольствие от еды. В то же время многие австралийцы используют подсчет калорий как краткосрочный способ «выйти на рельсы», а затем переходят к сбалансированному питанию без строгих запретов.

Контроль порций

Фиксация рациона быстро показывает, как легко набрать лишние калории — особенно из-за снеков и готовых блюд. Чтобы держать порции под контролем, диетологи советуют несколько простых приемов: выбирать меньшие тарелки, раскладывать блюда на кухне перед подачей, а не ставить большие миски на стол, и сразу делить перекусы на отдельные порции вместо того, чтобы есть «из пачки». Со временем это помогает научиться оценивать размер порций на глаз и делает контроль питания значительно проще.

Почему важно не только количество, но и качество калорий

Диетологи отмечают: формально можно уложиться в норму калорий и на фастфуде, но такое питание не поддерживает здоровье. Поэтому рекомендуют строить рацион вокруг продуктов, которые содержат:

клетчатку,

полезные жиры,

медленные углеводы,

белок с минимальным количеством жира.

Такой рацион дольше поддерживает энергию, уменьшает риск «срывов» и помогает избегать резких скачков голода.

Кроме того, последние исследования с участием Гарвардского университета свидетельствуют, что диеты с более низким содержанием углеводов могут помогать лучше удерживать вес после похудения — люди сжигают больше калорий даже в состоянии покоя.

Подсчет калорий и в 2025 году остается рабочим инструментом, но уже не единственным. Его комбинируют с осознанным питанием, контролем порций, регулярной активностью, вниманием к качеству продуктов.

