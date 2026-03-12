ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Работают ли детокс-программы и что на самом деле выводит токсины из организма

Весна — идеальное время для того, чтобы пройти детоксикацию и вывести токсины из организма.

Анастасия Павленко
Детоксикация – это процесс нейтрализации и выведения токсичных веществ из организма

Детоксикация – это процесс нейтрализации и выведения токсичных веществ из организма / © pixabay.com

Современный человек не всегда ведет здоровый образ жизни, правильно питается и уделяет достаточно внимания физической активности. Все эти факторы оказывают негативное влияние на здоровье и наряду с факторами окружающей среды могут приводить к накоплению в организме шлаков и токсинов.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Поэтому в современном мире все больше людей начинает использовать детокс для очищения организма. Детокс-программы бывают разные. Некоторые программы предлагают даже 30-дневные курсы. Некоторые — ограничиваются 7-дневными.

Часто под детоксом понимают следующие практики:

  • пост

  • питье только соков и других напитков

  • есть только определенный перечень продуктов

  • использовать БАДы и/или травы

  • использование слабительных средств или клизм

При детоксикации важна нутрицевтическая поддержка, ведь нужно поддерживать печень, кожу, обязательные физические упражнения, чтобы помочь организму выводить из организма токсины.

Всем ли можно детокс

Людям с хроническими заболеваниями перед программой очищения необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Ведь, например, при нарушениях функции щитовидной железы, когда гормоны снижены, нельзя проходить детокс-программы. Также нельзя при тяжелых хронических заболеваниях: хроническая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, тяжелый сахарный диабет, туберкулез, онкология и другие тяжелые заболевания.

Что нужно есть

Во время детоксикации в вашем рационе должны быть продукты, которые подвергались минимальной обработке, например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белки. Это ограничивает использование сомнительных консервантов, натрия и добавок, но при этом снабжает организм необходимыми питательными веществами. Помимо употребления меньшего количества обработанной пищи, вы можете сосредоточиться на конкретных питательных веществах, например, на продуктах с высоким содержанием противовоспалительных соединений. Это поможет в очищении организма, одновременно поддерживая его на клеточном уровне.

Пейте больше воды

Вода необходима для многих функций организма, включая регулирование температуры, усвоение питательных веществ, выведение отходов и детоксикацию. Когда вы обезвожены, любая из этих функций может пострадать.

Потребности каждого человека в жидкости разные в зависимости от веса, состава тела, привычек и физической активности, и это только некоторые факторы. Убедитесь, что, по меньшей мере, половина общего количества потребляемой жидкости состоит из воды, и стремитесь к тому, чтобы количество воды значительно превышало количество других жидкостей.

Добавьте пробиотики

Пробиотики — это полезные бактерии в кишечнике, которые помогают во многих функциях. Исследования показывают, что одни пробиотики принимают участие в процессах детоксикации, другие помогают в потере веса, а третьи поддерживают здоровье пищеварительной системы. Благодаря функциям пробиотиков они способны влиять на детоксикацию несколькими способами. Пробиотики можно найти во многих популярных продуктах, таких как греческий йогурт, кефир, квашеная капуста и ферментированные продукты.

Добавьте противовоспалительные продукты

Увеличивая количество противовоспалительных продуктов, вы можете снизить воспаление в организме. Противовоспалительные продукты включают жирную рыбу, такую как лосось и сардины, орехи и зеленые листовые овощи. Все эти продукты подвергаются минимальной обработке и способствуют как снижению веса, так и детоксикации.

Ранее сообщалось, что травяные детокс-чаи и добавки, обещающие очищение организма, могут вызвать поражение печени и почек.

