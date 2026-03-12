Работают ли детокс-программы и что на самом деле выводит токсины из организма

Детоксикация – это процесс нейтрализации и выведения токсичных веществ из организма / © pixabay.com

Современный человек не всегда ведет здоровый образ жизни, правильно питается и уделяет достаточно внимания физической активности. Все эти факторы оказывают негативное влияние на здоровье и наряду с факторами окружающей среды могут приводить к накоплению в организме шлаков и токсинов.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Поэтому в современном мире все больше людей начинает использовать детокс для очищения организма. Детокс-программы бывают разные. Некоторые программы предлагают даже 30-дневные курсы. Некоторые — ограничиваются 7-дневными.

Часто под детоксом понимают следующие практики:

пост

питье только соков и других напитков

есть только определенный перечень продуктов

использовать БАДы и/или травы

использование слабительных средств или клизм

При детоксикации важна нутрицевтическая поддержка, ведь нужно поддерживать печень, кожу, обязательные физические упражнения, чтобы помочь организму выводить из организма токсины.

Всем ли можно детокс

Людям с хроническими заболеваниями перед программой очищения необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Ведь, например, при нарушениях функции щитовидной железы, когда гормоны снижены, нельзя проходить детокс-программы. Также нельзя при тяжелых хронических заболеваниях: хроническая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, тяжелый сахарный диабет, туберкулез, онкология и другие тяжелые заболевания.

Что нужно есть

Во время детоксикации в вашем рационе должны быть продукты, которые подвергались минимальной обработке, например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белки. Это ограничивает использование сомнительных консервантов, натрия и добавок, но при этом снабжает организм необходимыми питательными веществами. Помимо употребления меньшего количества обработанной пищи, вы можете сосредоточиться на конкретных питательных веществах, например, на продуктах с высоким содержанием противовоспалительных соединений. Это поможет в очищении организма, одновременно поддерживая его на клеточном уровне.

Пейте больше воды

Вода необходима для многих функций организма, включая регулирование температуры, усвоение питательных веществ, выведение отходов и детоксикацию. Когда вы обезвожены, любая из этих функций может пострадать.

Потребности каждого человека в жидкости разные в зависимости от веса, состава тела, привычек и физической активности, и это только некоторые факторы. Убедитесь, что, по меньшей мере, половина общего количества потребляемой жидкости состоит из воды, и стремитесь к тому, чтобы количество воды значительно превышало количество других жидкостей.

Добавьте пробиотики

Пробиотики — это полезные бактерии в кишечнике, которые помогают во многих функциях. Исследования показывают, что одни пробиотики принимают участие в процессах детоксикации, другие помогают в потере веса, а третьи поддерживают здоровье пищеварительной системы. Благодаря функциям пробиотиков они способны влиять на детоксикацию несколькими способами. Пробиотики можно найти во многих популярных продуктах, таких как греческий йогурт, кефир, квашеная капуста и ферментированные продукты.

Добавьте противовоспалительные продукты

Увеличивая количество противовоспалительных продуктов, вы можете снизить воспаление в организме. Противовоспалительные продукты включают жирную рыбу, такую как лосось и сардины, орехи и зеленые листовые овощи. Все эти продукты подвергаются минимальной обработке и способствуют как снижению веса, так и детоксикации.

Ранее сообщалось, что травяные детокс-чаи и добавки, обещающие очищение организма, могут вызвать поражение печени и почек.