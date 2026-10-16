Рак кишечника легко спутать с другими заболеваниями: врач назвала признаки, которые должны насторожить

Симптомы рака кишечника: какие признаки часто остаются незамеченными / © Credits

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Некоторые симптомы рака кишечника могут напоминать синдром раздраженного кишечника (СРК) или другие распространенные проблемы с пищеварением. Однако есть признаки, особенно длительные или повторяющиеся, которые не стоит игнорировать.

Об этом сообщило издание Unilad со ссылкой на главного медицинского директора Bummed Кармен Фонг.

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По её словам, одним из тревожных сигналов является ярко-красная кровь при дефекации, если кровотечение не прекращается в течение нескольких дней или регулярно повторяется. Также следует обратиться к врачу в случае появления тёмного, дегтеобразного стула и непреднамеренного похудения.

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Фонг пояснила, что синдром раздраженного кишечника может сопровождаться запором, диареей или чередованием этих состояний. Симптомы СРК могут то усиливаться, то ослабевать. В то же время признаки злокачественного процесса могут быть стойкими и прогрессировать.

Насторожить должно и постепенное усиление запора, а также изменение привычного характера стула или формы кала. Сильный запор в сочетании с невозможностью отхождения газов врач назвала возможным поздним признаком рака кишечника.

В то же время Фонг подчеркнула, что ориентироваться нужно прежде всего на то, что является нормой для конкретного человека. Если изменения в работе кишечника являются необычными, долго не проходят или регулярно повторяются, стоит обратиться за медицинской помощью.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), к возможным симптомам колоректального рака также относятся кровь в кале, длительная диарея или запор, ощущение неполного опорожнения кишечника, боль или спазмы в животе, необъяснимая потеря веса и анемия.

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В то же время такие симптомы не обязательно означают рак — их могут вызывать и другие заболевания. Установить причину может только врач после соответствующего обследования.

Если симптомы напоминают СРК, но вызывают подозрение, Фонг называет ключевым методом диагностики колоноскопию, которая позволяет осмотреть кишечник и выявить возможное новообразование. Дополнительно врач может назначить анализ кала на скрытую кровь и анализы крови.

CDC также напоминает, что полипы толстой и прямой кишки со временем могут переродиться в злокачественные опухоли. При этом как полипы, так и колоректальный рак на ранних стадиях иногда вообще не вызывают заметных симптомов.

Напомним, ранее мы сообщали, что 30-летняя Челси Тантум, которая с подросткового возраста регулярно посещала солярии, скончалась после борьбы с агрессивной меланомой. После постановки диагноза женщина публично рассказывала о своей болезни и предупреждала других об опасности ультрафиолетового излучения.

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