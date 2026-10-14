Рак кишечника может скрываться за обычными симптомами: 6 коварных признаков, которые люди игнорируют

Рак кишечника — 6 симптомов, которые нельзя игнорировать / © Credits

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Заболеваемость раком кишечника среди молодых людей растет, поэтому врач призвала не игнорировать даже те симптомы, которые на первый взгляд могут показаться безобидными. Особенно насторожить должны изменения, которые не проходят или являются необычными для человека.

Об этом пишет Express со ссылкой на частного семейного врача Асию Маулу из The Health Suite.

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По данным Cancer Research UK, в Великобритании ежегодно диагностируется около 48,2 тыс. новых случаев рака кишечника. При этом с начала 1990-х годов заболеваемость среди людей в возрасте от 25 до 49 лет выросла более чем на 50%.

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Маула подчеркнула, что рак кишечника по-прежнему значительно чаще выявляется у пожилых людей. Однако рост числа случаев среди молодежи свидетельствует о том, что возраст не должен служить поводом для игнорирования подозрительных изменений в организме.

Шесть симптомов рака кишечника

По словам врача, следует обратить внимание на следующие признаки:

кровь в кале, которую можно ошибочно принять за симптом геморроя;

длительное изменение характера стула, в частности диарея или запор;

постоянное вздутие живота или боль в животе;

необъяснимую потерю веса;

непривычную усталость или одышку, которые могут быть связаны с анемией;

ощущение неполного опорожнения кишечника после посещения туалета.

Маула отметила, что большинство этих симптомов может возникать по гораздо менее опасным причинам. Например, изменения в стуле люди нередко объясняют питанием или стрессом, а кровь в кале — геморроем. Однако если такие проявления повторяются или не проходят, их не стоит оставлять без внимания.

Врач рекомендует обратиться к семейному врачу, если симптомы сохраняются, усиливаются или отличаются от обычного состояния организма.

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Почему рак кишечника чаще диагностируется у молодых людей

Причины роста заболеваемости среди молодых людей пока окончательно не установлены. Именно это и будут пытаться выяснить в рамках масштабного британского исследования PROSPECT-UK.

В нём планируется привлечь 250 тыс. взрослых. Исследователи будут изучать возможную связь развития рака кишечника с рационом, образом жизни, состоянием кишечника и воздействием окружающей среды.

Ведущая исследовательница проекта, профессор Королевского колледжа Лондона Сара Берри отметила, что за несколько поколений образ жизни, питание и окружающая среда людей существенно изменились. В то же время ученые пока не знают, какие именно из этих изменений могут повышать риск рака кишечника, а какие, напротив, способны его снижать.

Напомним, что обычный визит к стоматологу стал началом истории, которая навсегда изменила жизнь 31-летнего мужчины. То, что сначала казалось проблемой с зубами, оказалось симптомом смертельно опасной болезни.

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